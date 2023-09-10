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市長話金山／華埠安全夜 拉近警民關係

市長話金山
華埠安全夜，市長與華埠民眾同樂。
華埠安全夜，市長與華埠民眾同樂。

親愛的讀者們：

上星期三，我們慶祝了華埠安全夜，這個始於2014年的活動就像全國安全夜一樣，旨在倡導社區與警察的關係。居民、鄰居、社區領袖和警察同聚一起以提高大家安全意識和分享不同資源，並享受一個娛樂豐富的晚上。

像這樣的活動，對我們努力解決和打擊反亞裔仇恨問題尤其重要。我們將繼續推行不同的措施，例如協助長者外出護送服務，部署社區大使保護社區，以及為警察局和地檢官辦公室投放資源，以聘用和挽留公共安全工作人員。

感謝舊金山警察局、中華總商會、中華會館以及所有為華埠服務的社區組織，讓這個活動繼續取得成功，吸引許多居民出席。

我們還將繼續努力打擊和關閉損害居民、小商業和上班人士的露天毒品市場。自從我們增加了資源和協調工作以來，本地、州和聯邦公共安全機構已經進行了破紀錄的毒品拘留和查繳行動。

僅在過去的三個月內，在田德隆和南市場地區：

．本地和州執法部門查繳了103公斤毒品，包括56公斤芬太尼

．警方和縣警逮捕了300多名販毒者

．舊金山還逮捕了123名通緝犯

總體來說，今年在全市範圍內，舊金山查繳了超過135公斤毒品，其中包括超過89公斤芬太尼，超過去年所有毒品查繳量總和。由於這些努力，地方檢察官辦公室今年以來已經受理和起訴了創紀錄數量的重罪毒品案件。

我們還將集中努力打擊露天毒品市場中那些在公共場所使用毒品並對自己和他人構成危險的人。我們亦將繼續為處於危機中的人提供幫助，但我們必須追究那些危害我們社區的人的責任。

市長與華埠耆老開心合影。
市長與華埠耆老開心合影。

舊金山在為街道上精神健康或藥物濫用危機的人擴大了關注和外展工作。我們在街道安全需要大家提供幫助，對於在舊金山生活、工作或旅行的人來說，瞭解如何撥打911和311尋求幫助，尤其重要。

上星期二，市政府推出了一項新的教育宣傳，以更好地支持舊金山的協調街頭應對計畫。從本周開始，居民可以在市內的海報、明信片、交通廣告、信息視頻和電子廣告中看到新公共教育信息。您可以瀏覽網頁sf.gov/okaytocall以了解更多有關該計畫的信息。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

金山推出安全教育，教民眾如何撥打911和311尋求幫助。
金山推出安全教育，教民眾如何撥打911和311尋求幫助。

毒品 舊金山 華埠

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