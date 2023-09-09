拆遊民營區裁決 反對支持雙方各有斬獲

舊金山提出修改禁止清理遊民營區裁決的要求，遭到美國第九巡迴上訴法院駁回，但訴訟雙方各自都認為獲得了一些進展。（美聯社）

針對舊金山 市府提出修改下級法院禁止清理遊民 營區裁決的要求，聯邦上訴法院5日予以駁回。儘管如此，支持和反對禁制令的雙方都稱，他們獲得了一定程度的勝利。

雖然美國第九巡迴上訴法院（Ninth U.S. Circuit Court of Appeals）由三名法官組成的小組駁回了舊金山修改禁制令的要求，但市府律師邱信福（David Chiu）表示，上訴法院的裁決文本內容實際上認同舊金山在一個關鍵問題上的觀點，將使舊金山未來清理遊民營區，以及在執行當地一些法律時，包括在某些時段內禁止人們坐或躺在公共人行道上，會比較容易。

與此同時，為遊民原告爭取到禁制令的律師和維權人士表示，上訴法院透過駁回舊金山的要求，重申了市府未能執行一現行標準的事實。這個標準是原告一方一直試圖透過訴訟強制執行的。

這項禁止舊金山市府清理遊民營區的禁令，是在遊民聯盟（Coalition on Homelessness）2022年9月代表七名遊民提出訴訟後頒布的。遊民聯盟指控舊金山未能提供足夠的住房給遊民，卻強行清除帳篷並沒收遊民財物，違反了加州和聯邦法律。

根據這項禁制令，舊金山仍有在72小時前提出通知、然後清理營地的權力，以確保人行道有足夠的空間供警消人員和殘障人士使用。舊金山還可以以清潔為由，要求遊民暫時移到別的地方。刑法和衛生安全法規並不包括在禁制令中，市府可以執行。

然而，舊金山官員表示，禁制令嚴重限制了他們清理營區的能力。官員指出，他們已經使數千人走出無家可歸的困境，但仍有些人不接受臨時住房的安排。

上訴法院5日裁決的爭議焦點在於：誰符合「非自願遊民」的資格。舊金山要求法院修改這項禁制令，目的在進一步確認拒絕市府提供住房的遊民不屬於「非自願遊民」，因此這些遊民不受禁制令保護，可以予以驅逐。

上訴法院在裁決書中表示，他們駁回舊金山修改禁制令的要求，部分原因是訴訟雙方取得共識，同意「如果一個人拒絕接受庇護 住所，或拒絕使用其他可獲得庇護住所的方法，則此人就不是非自願遊民」。

根據上訴法院的說法，邱信福發出聲明表示，上訴法院認為禁制令並不適用於那些拒絕接受庇護或擁有庇護床位，但選擇保有街頭帳篷的人。