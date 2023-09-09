東灣卡斯楚谷藏裸體社區 紅杉人自在生活無拘束

東灣卡斯楚谷有一個隱身在森林中的裸體社區，人們在此成長、成家和退休。（視頻截圖）

最近某個上午，漢娜（Diana Hanna）赤身露體地在樹林裡追捕一隻野豬。她說：「我全身光溜溜，只穿著夾腳拖鞋，拿著手槍，在戶外尋找這隻野豬。」漢娜表示，她過去68年來大部分上午的時光都是裸體度過的。

漢娜在紅杉人裸體俱樂部（Sequoians Clothes-Free Club）長大，這是一個占地80畝的裸體主義者靜修之處，隱身在東灣卡斯楚谷（Castro Valley）的森林中。1955年，當時才8歲的漢娜和家人搬進了這個社區，她17歲時在這裡遇見了她的丈夫，她非常喜歡這個地方，從未離開過。

漢娜說：「我的成長經歷非常美好。對兒童來說，這是一個非常健康的成長環境。」

時至今日，紅杉人仍然十分自豪，人們可以在這個以家庭為中心的社區享受讓微風輕拂過每一吋肌膚的感覺。俱樂部規定，無論是會員還是訪客，進入俱樂部都必須裸體。

這個俱樂部遠離城市喧囂，陽光明媚，草坪上擺滿數十把躺椅，可供任何想補充全身維他命D的人使用。 這裡還有游泳池、果嶺、露營區和一個室內舞台，當地樂隊和音樂家每周都會在這裡表演。此外，社區內還有一條三哩長、蜿蜒穿過山丘的健行步道 ，不過，使用這條步道倒沒有規定一定要裸體。

俱樂部副總裁史提爾漢默（Paul Steelhammer）表示，俱樂部的文化源自「無拘無束生活」的理念。他說：「沒有衣物，我們就沒有任何用來評判他人的依據。沒有要求，沒有期望，裸體只是一種背景。」

史提爾漢默說：「很多女性都很喜歡我們的俱樂部，因為它不是一個任何人都可以走過並拍照的裸體海灘。我們嚴格規定進入俱樂部必須裸體，一部分原因是為了防範偷窺者。」

史普曼（Chuck Shipman）和妻子第一次造訪紅杉人俱樂部就愛上這裡，他們決定在此度過退休 生活，從2013年起就一直居住在這個社區。他說：「住在這裡有一種精神得到按摩的感覺。」

史提爾漢默表示，紅杉人俱樂部目前約有100名會員，大部分會員年齡都超過55歲。在夏季的周末，通常會有50到60名會員來這裡使用設施，或參加每周的活動。

史提爾漢默說：「我認為，我們是灣區 保守得最好的祕密之一，人們若想知道這個秘密，只能親自前來一探究竟。」