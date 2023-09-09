砸車窗盜竊猖獗 金山辦公聽會求解方

舊金山汽車破窗盜竊事件急遽增加。（美聯社）

從2010年起，舊金山 汽車破窗盜竊事件急遽大增，增加情況遠超其他加州 大城如聖地牙哥、沙加緬度、洛杉磯。唯一與舊金山情況相近者，只有鄰近城市屋崙，當地汽車破窗盜竊情況與舊金山同樣惡劣。為了安撫居民，舊金山市府將於9月21日舉辦公聽會，探討改善辦法。

舊金山過去也經常出現類似盜竊事件。從1988年至1995年，平均每年每10萬居民所出現的破車窗盜竊案例超過2000宗，為加州各地的2倍。

專家指出，舊金山地理分佈、勞動力以及旺盛的旅遊業，強烈吸引汽車竊賊。舊金山市區平均每平方哩就約出現1萬輛車。從2012年至2016年間每個工作日，舊金山市區會出現20萬名外地來的上班族，其中一半開車到市區工作。另外許多旅客將行李等貴重物品放在租來的車子裡面，吸引竊賊破窗盜竊。

從2011年開始，舊金山汽車破窗盜竊事件劇增，然而其他偷竊事件如入屋盜竊、竊車以及其他偷竊沒有同樣明顯增加。

北加州販毒管理主任席納 (Mike Sena) 指出，一般來說，破車窗盜竊很難偵破。慣犯能於一分鐘內闖入車內，偷走車內物品，然後開車離去，一般情況下，慣賊不會留下指紋，他們也會將自己開的車子車牌換下來。此外警方一般將精力集中於暴力犯罪 ，而非偷竊事件。竊賊逃脫機會大。

舊金山紀事報訪問發現，民眾認為破案率低是引發汽車破窗盜竊大增的主因。但舊金山警局發言人瑟諾夫斯基(Evan Sernoffsky)指出，警方逮捕破車窗盜竊率雖低，仍會對竊賊集團心理產生警嚇作用。整體而言，竊賊手法愈來愈高明，造成警方破案難度愈來愈高。

舊金山警方與租車公司提醒地方民眾與旅客，不要將物品留在車內，這種主動積極防備已發揮相當作用。

2017年舊金山破車窗盜竊事件高峰時期，警方展開「明智停車」(Park Smart)行動，除了張貼警告民眾預防破窗盜竊外，也在偷竊熱點發散手冊，提醒民眾不要將貴重物品留置車內，結果隔年舊金山汽車破窗盜竊事件跌幅達20%，為舊金山連續七年汽車破窗盜竊跌幅最高的一年。

舊金山警方於2018年「明智停車」行動中與市交通局合作，於市區Sutter-Stockton等停車塲合作，除了張貼警告外，也加設圍牆，加強照明設備與監視錄影機，數月之後，停車場汽車破窗盜竊案跌落83%。