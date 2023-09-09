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東灣黑鷹博物館 3件中華瑰寶9/30免費看

記者劉先進／丹維爾報導
位於東灣丹維爾市的黑鷹博物館，將在9月30日中秋佳節期間首次舉辦亞裔文化節慶，並開放全館免費參觀。圖為博物館的藏品。（主辦方供圖）
位於東灣丹維爾市的黑鷹博物館，將在9月30日中秋佳節期間首次舉辦亞裔文化節慶，並開放全館免費參觀。圖為博物館的藏品。（主辦方供圖）

位於東灣丹維爾市的黑鷹博物館，將在9月30日中秋佳節期間首次舉辦亞裔文化節慶，並開放全館免費參觀。博物館創始人貝林(Ken Behring)和中國淵源頗深，生前曾到中國近百次，協助中國籌辦並資助成立各類型博物館達40間，並在中國委託製作藝術精品運回美國典藏。

黑鷹博物館開館35年已有六大展館，分別是骨董汽車館、非洲藝術館、貝林夫人胭脂盒收藏館、中國展覽館、世界自然博物館及大西部拓荒精神館，各館館藏精美珍貴，各具特色。

貝林是黑鷹堡地產開發商，也是慈善家。對中國有特別情懷與親切感，認為自己一個前世是生在中國。舉辦方表示，2020年疫情前開幕的「深入中國展覽館」，館內有數個大型展品，宏偉且稀有。包括「世外桃源」80呎長，有如立體巨幅山水長軸，選用自然碳化且密度極高的沉木精心雕製，經多名巧匠費時七年始製作完成。這件雕刻作品描繪，文人雅士在田園山野之間，捕魚烹茶，遠離塵囂，過著閒雲野鶴般的悠閒生活。

「紫禁城」模型，整座故宮70多座大小宮殿以精確比例縮小版呈現。「曾侯乙編鐘」，按原型大小仿製，共65件。仿「曾侯乙編罄」敲擊樂器，共32件。目前這一套仿製古樂器是唯一在中國之外被收藏的編鐘、編罄。古時奏樂，以鐘發聲，以磬收韻，從始至終音韻和諧響亮，磬與鐘相配合奏，金石之聲悅耳動聽。

位於東灣丹維爾市的黑鷹博物館，將在9月30日中秋佳節期間首次舉辦亞裔文化節慶，並...
位於東灣丹維爾市的黑鷹博物館，將在9月30日中秋佳節期間首次舉辦亞裔文化節慶，並開放全館免費參觀。圖為博物館的藏品。（主辦方供圖）

適逢9月30日中秋佳節，黑鷹博物館首次舉辦亞裔文化節慶，並開放全館免費參觀，表演頗為多元，包括日本太鼓，中國民族舞蹈、中國功夫、變臉特技、二胡、琵琶、古箏演奏、印度傳統舞蹈、菲律賓竹竿舞、小提琴及西洋樂隊演奏等。毗鄰黑鷹博物館旁的購物中心設有多間餐廳，提供各式美味料理，受華人喜愛的「餃子時間 Dumpling Time」將在現場設攤。

博物館活動地址為：Mid-Autumn Asian Cultural Festival at the Blackhawk Museum，3700 Blackhawk Plaza Circle, Danville, CA 94506。展出時間：Saturday, September 30th, 2023，11:00AM至3:00PM。現場停車免費。

位於東灣丹維爾市的黑鷹博物館，將在9月30日中秋佳節期間首次舉辦亞裔文化節慶，並...
位於東灣丹維爾市的黑鷹博物館，將在9月30日中秋佳節期間首次舉辦亞裔文化節慶，並開放全館免費參觀。圖為黑鷹博物館的藏品。（主辦方供圖）

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