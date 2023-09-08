薪酬低於其他學區 金山教師要罷工
鑑於舊金山聯合學區的教師薪資與加州其他學區的教師薪資差距太大，舊金山教師工會正在和學區進行合約談判。工會威脅，若談判破裂，教育工作者將展開罷工行動。
到底舊金山教師的薪資有多低？舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，這是一個複雜的問題。
紀事報稱，要弄清楚舊金山學區教職員的薪酬總額，以及對舊金山學區與加州其他公立學區的薪酬系統做出比較，並不是容易的事，因為基本薪資只是薪酬的一部分，其他還包括醫療保險和退休金等福利。事實上，舊金山提供了一項十分罕見的福利：為所有退休員工提供終身醫療保險。這項福利的費用十分昂貴，每年花費舊金山學區近4000萬元，而且費用平均每年增加200萬元。
根據紀事報對加州教育廳公布的2022年擁有教師證書的工會所屬教育工作者的薪資和福利數據的分析，舊金山職業中期教師（mid-career teacher）的平均基本年薪為8萬9000元，這個數字在擁有至少250名教師的268個加州學區中排名第74，遠低於排名第一的山景城洛斯阿圖聯合高中學區（Mountain View Los Altos Union High School District）的14萬7000元，但高於墊底的沙加緬度市聯合學區（Sacramento City Unified）的5萬5000元。
工會希望學區在新合約生效的首年為教師加薪1萬2000元，讓他們的薪資排名上升到第14名，然後在第二年加薪7.5%。
管理人員和教師表示，如果希望吸引更多教育工作者前來舊金山學區工作，薪資必須更有競爭力。舊金山教育工作者聯盟（United Educators of San Francisco）的庫瑞爾（Cassondra Curiel）說：「我們需要加薪。」
然而，鮮少有人知道舊金山學區在教職員福利上的支出。
根據紀事報對數據的進一步研究，舊金山每年為持有證書的教師支付共3億4300萬元的薪資和醫療保險費，這個金額在加州268個學區中排名第14。
此外，與其他大部分教師與學生人數比為1比20的學區相比，舊金山的教師與學生人數比為1比14，為加州第三低。如果以1比20的比例來計算，舊金山教師的薪資與福利加起來相當於每年接近14萬元。
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