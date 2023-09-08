薪酬低於其他學區 金山教師要罷工

舊金山聯合學區教職員嫌薪水低，但根據舊金山紀事報的分析，加上各項福利，舊金山教師的薪酬並不算太差。（取自推特）

鑑於舊金山 聯合學區 的教師薪資與加州 其他學區的教師薪資差距太大，舊金山教師工會正在和學區進行合約談判。工會威脅，若談判破裂，教育工作者將展開罷工行動。

到底舊金山教師的薪資有多低？舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，這是一個複雜的問題。

紀事報稱，要弄清楚舊金山學區教職員的薪酬總額，以及對舊金山學區與加州其他公立學區的薪酬系統做出比較，並不是容易的事，因為基本薪資只是薪酬的一部分，其他還包括醫療保險和退休金等福利。事實上，舊金山提供了一項十分罕見的福利：為所有退休員工提供終身醫療保險。這項福利的費用十分昂貴，每年花費舊金山學區近4000萬元，而且費用平均每年增加200萬元。

根據紀事報對加州教育廳公布的2022年擁有教師證書的工會所屬教育工作者的薪資和福利數據的分析，舊金山職業中期教師（mid-career teacher）的平均基本年薪為8萬9000元，這個數字在擁有至少250名教師的268個加州學區中排名第74，遠低於排名第一的山景城洛斯阿圖聯合高中學區（Mountain View Los Altos Union High School District）的14萬7000元，但高於墊底的沙加緬度市聯合學區（Sacramento City Unified）的5萬5000元。

工會希望學區在新合約生效的首年為教師加薪1萬2000元，讓他們的薪資排名上升到第14名，然後在第二年加薪7.5%。

管理人員和教師表示，如果希望吸引更多教育工作者前來舊金山學區工作，薪資必須更有競爭力。舊金山教育工作者聯盟（United Educators of San Francisco）的庫瑞爾（Cassondra Curiel）說：「我們需要加薪。」

然而，鮮少有人知道舊金山學區在教職員福利上的支出。

根據紀事報對數據的進一步研究，舊金山每年為持有證書的教師支付共3億4300萬元的薪資和醫療保險費，這個金額在加州268個學區中排名第14。

此外，與其他大部分教師與學生人數比為1比20的學區相比，舊金山的教師與學生人數比為1比14，為加州第三低。如果以1比20的比例來計算，舊金山教師的薪資與福利加起來相當於每年接近14萬元。