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灣區多家星巴克 停用一次性杯子

編譯組／灣區綜合報導
北灣一些星巴克從8月14日開始，倡議人們放棄使用一次性杯子，而使用自己的杯子或可退還的星巴克的可回收杯子，客戶的反應很積極。（美聯社）
北灣一些星巴克從8月14日開始，倡議人們放棄使用一次性杯子，而使用自己的杯子或可退還的星巴克的可回收杯子，客戶的反應很積極。（美聯社）

在南瓜風味的拿鐵咖啡推出20周年之際，北灣地區的許多星巴克咖啡店少了一樣東西：一次性杯子。

過去兩個星期以來，納巴市和拍達路瑪的星巴克只用可重複使用的杯子供應飲品，也就是顧客自帶的杯子或連鎖店提供的杯子。據星巴克稱，該公司的目標是最終實現其所有包裝都可重複使用、可回收、或可用來製造肥料，而此次停用一次性杯子是該公司邁出的最新一步。

當顧客走進參與該計畫的星巴克時，現在可以有三種選擇： 如果你打算買杯咖啡坐下來喝，你可以用玻璃杯或陶瓷杯裝飲料；如果你想點單帶走，你可以把自己的私人杯子交給咖啡師；或者，你可以借用星巴克的可重複使用杯子，飲用後歸還。

星巴克負責業務戰略合作夥伴和客戶解決方案的副總裁蘭德斯（Amelia Landers）說，如果你點了外賣並想使用私人杯子，咖啡師會為你準備飲料，然後在你到達時將飲料倒入你的私人杯子中。迄今為止，星巴克已在美國、歐洲和亞洲的25個地方進行了可重複使用杯子的測試，測試期從8月14日開始，將持續到10月22日。目前測試已進行兩周了，顧客和員工的反應都很積極。

上周，當住在測試地區的弗格森（Shannon Ferguson）來到拍達路瑪的一家星巴克時，咖啡師遞給弗格森一杯裝在可重複使用塑料杯裡的冰鎮飲料，杯子邊上寫著到當地另一家星巴克退還杯子的說明。

帕拉西奧斯說，杯子的側面有一個二維碼，咖啡師在開始調調製飲料時會掃描這個二維碼。第二天，當弗格森回到家附近的星巴克時，他們在退杯箱前掃描了同樣的二維碼，退杯箱就會打開，把杯子放進去。

星巴克的目標，是到2024年初讓美國和加拿大的所有顧客都能用可重複使用的杯子點餐或取餐。

「我們有遠大的理想，這是一個具有挑戰性的問題，還沒有人能夠解決。」蘭德斯說：「我們很高興能成為行業領先者，並在測試過程中不斷更新。我們已經取得了穩步進展，並對未來充滿希望。」

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