灣區多家星巴克 停用一次性杯子

北灣一些星巴克從8月14日開始，倡議人們放棄使用一次性杯子，而使用自己的杯子或可退還的星巴克的可回收杯子，客戶的反應很積極。（美聯社）

在南瓜風味的拿鐵咖啡 推出20周年之際，北灣地區的許多星巴克 咖啡店少了一樣東西：一次性杯子。

過去兩個星期以來，納巴市和拍達路瑪的星巴克只用可重複使用的杯子供應飲品，也就是顧客自帶的杯子或連鎖店提供的杯子。據星巴克稱，該公司的目標是最終實現其所有包裝都可重複使用、可回收、或可用來製造肥料，而此次停用一次性杯子是該公司邁出的最新一步。

當顧客走進參與該計畫的星巴克時，現在可以有三種選擇： 如果你打算買杯咖啡坐下來喝，你可以用玻璃杯或陶瓷杯裝飲料；如果你想點單帶走，你可以把自己的私人杯子交給咖啡師；或者，你可以借用星巴克的可重複使用杯子，飲用後歸還。

星巴克負責業務戰略合作夥伴和客戶解決方案的副總裁蘭德斯（Amelia Landers）說，如果你點了外賣並想使用私人杯子，咖啡師會為你準備飲料，然後在你到達時將飲料倒入你的私人杯子中。迄今為止，星巴克已在美國、歐洲和亞洲的25個地方進行了可重複使用杯子的測試，測試期從8月14日開始，將持續到10月22日。目前測試已進行兩周了，顧客和員工的反應都很積極。

上周，當住在測試地區的弗格森（Shannon Ferguson）來到拍達路瑪的一家星巴克時，咖啡師遞給弗格森一杯裝在可重複使用塑料杯裡的冰鎮飲料，杯子邊上寫著到當地另一家星巴克退還杯子的說明。

帕拉西奧斯說，杯子的側面有一個二維碼，咖啡師在開始調調製飲料時會掃描這個二維碼。第二天，當弗格森回到家附近的星巴克時，他們在退杯箱前掃描了同樣的二維碼，退杯箱就會打開，把杯子放進去。

星巴克的目標，是到2024年初讓美國和加拿大 的所有顧客都能用可重複使用的杯子點餐或取餐。

「我們有遠大的理想，這是一個具有挑戰性的問題，還沒有人能夠解決。」蘭德斯說：「我們很高興能成為行業領先者，並在測試過程中不斷更新。我們已經取得了穩步進展，並對未來充滿希望。」