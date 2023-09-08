史丹福女網隊 迎2華裔超級新人入隊

兩位華裔選手Katherine Hui(左)和Eleana Yu加盟史丹福女子網球隊。（史丹福大學官方網站截屏）

日前，史丹福大女子網球主管佛如德(Lele Forood)宣布，將有兩位華裔球員Katherine Hui和Eleana Yu加入史丹福女子網球隊。兩位選手都進入了「大專網球聯合會(ITA)」十大新人名單。Hui目前排在第二位，Yu排在第四位。史丹福也是全美院校中，唯一同時擁有兩名位列前五選手的學校。此外，兩位選手還在2023屆大學網球特別招生中分別位列第一和第二。

Katherine Hui來自聖地牙哥市，是聖塔菲基督教高中畢業典禮上的畢業生發言代表。「美國網球協會(USTA)南加 分會」稱讚，她是「體育精神和成功的模範代表」。和很多年輕而優秀的網球選手一樣，家庭是她開始網球的主要原因。

Katherine Hui的父母在中國出生長大後移民來美。他們平時會打網球來休閒。等到女兒長大了一點，就讓她一起打著玩。

不過，雖然Hui四歲就開始打網球，到七歲時才第一次參加比賽。「就是在當地俱樂部和其他幾個女孩比一比，」Hui說，「我最後也沒有贏，但是感覺很好玩。」這次愉快的經歷也開啟了Hui的網球生涯。沒過幾年，她就開始參加正式比賽了。也是在人生的這一階段，她開始意識到體育精神的重要性。

Hui：看重體育精神

「體育精神對我來說很重要。小時候我不是每次都要求重審球有沒有出界。有時候就會被對手占便宜，但我依然會保持積極的態度打完比賽，」Hui說。

Hui的戰績不斷進步，但她一直以來的善良、真誠和誠實從未改變。這些品質在幫助她提升成績的同時也向其他人證明了如何通過公平競爭在賽場上獲得成功。

「我相信體育精神是體育競技中最重要的部分，我非常看重這一點，」Hui說，「不論是在賽場之上還是之下，你都可以展現體育精神。其中一條就是要對你的對手善良和友好。我通過參加比賽結識了很多女孩，這一點讓我特別受益。有些比賽中結識的朋友成了我最好的朋友。我們互相支持。這也是為什麼我覺得要鼓勵和善待我遇見的每一個人。」

「我告訴自己我只能控制比賽的某些方面。所以即使受到不公正的待遇的時候，依然堅持自己的信念，保持尊敬的態度極其重要，」她接著說，「不過，知道什麼時候事情越界了，什麼時候要站起來為自己說話，同樣重要。」

在成為賽場之上最優秀的運動員的同時，Hui的友愛與體育精神也越來越得到認可。去年夏天，她獲得了美網協會頒發的2022年女子18歲年齡組「體育精神獎」。

來自俄亥俄州 的Eleana Yu已經四次奪得美網協會全國冠軍。她以學業平均成績(GPA)4.55的成績畢業於Laurel Springs高中。在辛辛那提長大的她低調謙和，很難想像她就是拿下美網協會18歲女子組全國冠軍，並且贏得外卡參加2022美網公開賽的天才少女。

Yu低調而謙遜，但很明顯是一位對自己的運動極其熱愛和富有奮鬥精神的人。遠大的抱負和謙遜的品質在她身上得到了完美的結合，為她贏得了自己網球生涯重要引路人布爾沃士(Peter Burwash)的青睞。後者曾是加拿大冠軍和戴維斯杯得主，後來成為知名教練。

Yu：恩師教授下旋球

當時年僅14歲的Yu感到自己的網球生涯遇到了瓶頸，難以突破。是布爾沃士獨特的教學方法讓她茅塞頓開。布爾沃士教給她的其中一項技術是下旋球。「很多女孩都不會下旋球，或者掌握得不好。自從和布爾沃士訓練之後，下旋球就成為我的一項核心技術，」Yu說。

布爾沃士不僅教Yu如何提高下旋球技術，還在第一次訓練後就給她布置了家庭作業：「回家把下旋球的17種不同用法寫下來。」那麼Yu做到了嗎？

「我做到了，」Yu說，「隔天我們在訓練的時候就把這17種方法都試了一遍。」

因為布爾沃士居住在加州 ，為了接受他的訓練，很長一段時間每周五晚上Yu都要乘坐紅眼航班從俄亥俄飛過來，整個周末在布爾沃士的指導下訓練，然後再在周一前乘坐紅眼航班返回。

Yu在獲得美網協會18歲組女子冠軍後的獲獎感言裡，提到了已經去世的布爾沃士。「他總是說，即使你明天放棄了網球，你也已經很成功了，」她說，「這說出了我的心聲。網球是我生命中很重要的一部分。但這句話告訴我，在廣闊而未知的世界裡，我擁有的東西比網球還要多得多。」