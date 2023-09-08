民生麵廠91周年 4代人的堅持 展現麵味、家鄉味、人情味

從左到右：余健全、第三代傳人Connie Kong、市議員華頌善、第四代傳人Ginger Kong、Peter Kong。(記者王子涵／攝影)

當舊金山 的食客們夾起一根根熱騰騰的麵條時，背後承載著的是江家四代人跨越近百年的堅持。由江氏家族創辦的「民生麵廠」，7日在灣景區東南社區中心舉辦91周年特別展覽：「一碗麵的故事—麵味、家鄉味、人情味」，展現麵廠發展的歷史，並邀請當地小商業主共同推廣產品，回饋社區。

民生麵廠第三代傳人Connie Kong、第四代傳人Ginger Kong與Peter Kong、灣景區市議員華頌善(Shamann Walton)、警察委員余健全等出席了活動。

民生麵廠經過四代人的經營，已成為舊金山眾多中餐廳的麵條供應商。Ginger Kong表示，民生麵廠的客戶跨越幾代人，許多年長客戶仍堅持使用麵廠製作的產品。擁有這樣特殊的關係，是民生麵廠最大的成功。「這關乎於人與人之間的聯結，以及長期合作的信任。」Ginger Kong說。

華頌善(右)為民生麵廠第三代傳人Connie Kong(右二)、第四代傳人Ginger Kong(左二)頒發市府榮譽證書。(記者王子涵／攝影)

江氏家族四○年代在香港 經營粉麵廠，第三代傳人襁褓時期就在麵廠度過，八○年代接手經營民生麵廠。麵廠最引以為傲的產品名為「水麵」。掌門人Connie Kong表示，這種特殊的麵有濃濃的家鄉味，經過餐館的師傅用心烹煮，讓客人在品嘗的時候，會感受到質樸、有彈性和獨特的味道。

Connie Kong表示，經歷疫情 、疫後經濟不景，小商業生存並不容易。2022年在物色新廠址預備搬遷過程中，遭遇重重波折，最終在舊金山小商業發展中心(SBDC)的幫助下，才解決了各種困難，得以在新址繼續營運。

華頌善十分高興麵廠自1994年在灣景區經營，稱這是跨種族合作最好的展示。(記者王子涵／攝影）

華頌善表示，民生麵廠91年來經歷了大地震、疫情大流行等困難，仍堅持經營，十分值得慶祝。他很高興麵廠自1994年以來一直在灣景區經營，這是跨種族合作最好的展示。

華頌善為民生麵廠頒發了市府榮譽證書。