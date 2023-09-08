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Narcan解毒劑 最快本周發售

編譯組／舊金山綜合報導
Narcan最快本周開始在灣區藥房出售。(美聯社)
Narcan最快本周開始在灣區藥房出售。(美聯社)

舊金山紀事報(Chronicles)報導，藥物製造商日前宣布，首款獲准無需處方即可使用的過量用藥逆轉劑Narcan最快於本周在藥店櫃台發售。

在全美範圍內，超致命的阿片類藥物芬太尼(fentanyl)即使劑量極小也能致人死亡，而舊金山是吸毒過量致死率最高的大縣之一。

如果您認識有鴉片類藥物過量風險的人，就應該購買Narcan並將其放在家中或隨身攜帶。正在服用大劑量鴉片類藥物或吸毒的人也應隨身攜帶。但是，您不能自己使用Narcan，因此您應該讓其他人知道您攜帶了它，以防用藥過量。

Narcan的建議零售價為每盒44.99元，含有兩劑鼻腔噴霧劑。據彭博社(Bloomberg)報導，Walgreens、CVS、Rite Aid和沃爾瑪(Walmart)等主要零售商將以這一價格出售Narcan，也可以在網上購買。

據富比世(Forbes)報導，在加州和其他少數幾個州，醫療保險和醫療補助(Medicaid)將支付非處方Narcan。私人保險通常不承保非處方藥，但健康組織已敦促國會和各州要求私人保險公司承保非處方藥Narcan。

州和地方政府項目以及減低傷害團體等公益實體可以以41元的價格購買Narcan。

在舊金山，可以在位於Howard街1380號的舊金山警局Behavioral Health Services Pharmacy藥房，免費領取Narcan並接受培訓。加州還在全州範圍內設立了Narcan長期訂購點。即使在非處方藥上市後，該訂購點仍將保留，幫助社區組織免費獲取Narcan。

加州衛生部門表示，朋友、家人、非醫療服務提供者和吸毒者等旁觀者可以而且應該使用Narcan來逆轉鴉片類藥物過量，因為急救人員可能無法及時趕到現場親自施藥。

購買Narcan不需要培訓，Narcan裝在一個小型手持活塞裝置中，將活塞頂端插入患者鼻孔噴灑即可使用。舊金山公共衛生局SFDPH在網上有一個視頻培訓系列。

根據SFDPH和州衛生部門的說法，用藥過量有幾個主要跡象：某人沒有反應，難以醒來、呼吸變淺或停止呼吸、皮膚、嘴唇或指甲呈藍色或灰色、瞳孔變小、皮膚冰冷或潮濕、身體癱軟。

如果您懷疑有人用藥過量，請試著用言語喚醒他。如果沒有效果，用指關節上下摩擦他們的胸骨中心，以疼痛刺激。如果仍然無效，就應該注射Narcan。如果涉及芬太尼，可能需要兩劑或更多劑量。

根據聯邦疾病防控中心(CDC)的說法，如果沒有用藥過量，Narcan不會產生任何效果。

舊金山 醫療保險 加州

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