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捷運推新政 夜間、周末縮短發車間隔

編譯組／灣區綜合報導
灣區捷運將於9月11日開始一項新嘗試，縮短夜間和周末的發車間隔時間。(美聯社)
灣區捷運將於9月11日開始一項新嘗試，縮短夜間和周末的發車間隔時間。(美聯社)

為避免令人望而卻步的 「財政懸崖 」並提高乘客數量，灣區捷運(BART)準備在下周啟動一項計畫，取消夜間和周末相隔半小時的候車時間，嘗試縮短列車發車間隔。

灣區交通局將於9月11日開始這一新的嘗試。

BART表示：「無論在一天中的哪個時段或一周中的哪一天，BART乘客都不會為預定列車等待超過20分鐘。」據捷運系統估計，即將實施的變革將使每周七晚的晚間服務增加50%。

BART還將在改變時刻表的同時進行另外兩項重大調整：縮短乘客較少的列車長度；傳統車廂將僅用於活動列車或特殊緊急情況使用。「我們的新車廂會更清潔、維護成本更低、監控攝像頭品質更好，並通過顯示屏和廣播提示站名，為乘客提供更好的乘車體驗。」BART通信官Alicia Trost說。

據捷運局援引其最近的季度績效報告顯示，目前新車廂的運行時間是傳統列車的兩倍多。

改變列車長度是BART新戰略的另一個關鍵組成部分。捷運表示：「BART將開始縮短乘客較少列車的長度，以提高安全性，使車隊更加清潔，並最大限度地利用BART的稀缺資源。」

捷運公司的理由是，縮短列車長度可以讓每節車廂裡的乘客更集中，縮小行動空間，但一些乘客擔心列車會因此變得過於擁擠。不過BART表示，由於新車廂的可靠性是舊車廂的兩倍，縮短車廂應意味著減少延誤，並可節省約1200萬美元的成本。BART打算在新舉措開始時使用六節車廂和八節車廂的列車，並將根據每天的需求調整列車長度。BART表示：「我們的承諾是，如果列車擁擠程度較高，尤其是在上下班高峰時段，我們將迅速增加車廂。」

BART面臨著一些人所說的 「財政懸崖」，原因是在冠狀病毒相關的企業停工之後，乘客量下滑。據估計，如果不削減預算、減少服務、提高票價、增加聯邦或州財政救助，BART在未來五年內可能會陷入累計10億元的赤字。

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