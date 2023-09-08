帳戶被入侵？ 當心網路騙局 應「慢慢來」

聯貿會營銷實踐部律師戴維森說，幾乎所有騙局都試圖製造一種虛假的緊迫感，關鍵是減速應對。(記者劉先進／翻攝)

聯邦貿易委員會(FTC)和少數族裔媒體(EMS)最近聯合舉行論壇，主題為「網路釣魚 (CatPhished)——如何識別人工智慧和網路釣魚詐騙 」。聯貿會營銷實踐部律師戴維森(Benjamin Davidson)說，40%的欺詐短信屬於五類釣魚詐騙，這五種分別是，冒名詐騙、網路購物詐騙、抽獎和彩票騙局、投資詐騙和就業騙局。幾乎所有騙局都試圖製造一種虛假的緊迫感，如，銀行帳戶被入侵，需盡快行動。關鍵是「減速慢慢來」(slow down)應對，別匆忙做決定。

戴維森建議，為避免受到網路釣魚攻擊，需要確保電腦使用安全軟體，手機自動更新操作系統。這些補丁和更新，可不斷發現已知的漏洞。另外，無論何時，只要有機會使用多重身分驗證，無論是電郵、社交媒體還是金融帳戶，最好都啟用。「若有人掌握你的銀行帳戶資訊，但你卻使用多重身分驗證，就增加安全級別。你在登錄時可能會多花一點時間，但這種保護級別確實很重要。特別是在網路釣魚攻擊如此普遍和複雜的情況下。」

此外，針對騙子的種種手段，消費者需循序漸進、減慢速度應對。幾乎所有騙局都試圖製造一種虛假的緊迫感。如，銀行帳戶被入侵，需盡快行動。有人向信用卡 收費，請立即回應。而事實是，你很少需要迅速做出反應。如果信用卡被扣款，你有很長的時間去申請退款。「如果收到一條短信，警告你發生了災難性的事情，而且你認為可能會有經濟後果。深吸一口氣，問問自己，是否合理。」

另外，消費者需獨立驗證這些短信。不要通過點擊鏈接，或撥打短信內電話號碼或回覆短信驗證。要獨立查找公司聯繫人，通過知道的號碼，致電USPS或UPS，詢問他們：「我收到這條短信，是你嗎？」如果一家公司因為有問題想聯繫消費者，他們會通過很多不同的方式聯繫到，消費者永遠不需要回覆短信。別相信這些短信，尤其是那些看起來可疑的。