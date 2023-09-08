金山灣區華語測驗 首見口語、寫作

駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組與北加州中文學校聯合會合作辦理「2023年度舊金山灣區華語文能力測驗」。（記者江碩涵／攝影）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處教育組與北加州 中文學校聯合會合作辦理「2023年度舊金山灣區華語文能力測驗」，將於11月12日舉行。北加州中文學校聯合會辦理華語文能力測驗（Test of Chinese as a Foreign Language, TOCFL）已邁入第八年，今年則是首度辦理口語測驗與寫作測驗，限額20名，要報名要快。

北加州中文學校聯合會表示，聽讀測驗將辦理三等六級考試，口語測驗與寫作測驗則將辦理入門基礎級、進階高階級考試，通過TOCFL的考生，將獲頒中華民國教育部 核發的華語文能力證書，做為申請教育部「台灣獎學金」與「華語獎學金」的語文能力證明，具有升學及就業優勢，也可視為AP中文考試模擬測驗，歡迎舊金山灣區想了解自己華語文能力的民眾踴躍報名應考。

TOCFL共分為三等六級。三等分別為入門基礎級、進階高階級及流利精通級，每一等依測驗成績再分為入門級、基礎級、進階級、高階級、流利級、精通級等六級。依據美國大學理事會（College Board）公布關於中文預修（AP Chinese Language and Culture）的課程說明，學生修習AP課程後的程度，接近全美外語教學協會（American Council on the Teaching of Foreign Languages）語言能力指標的中高級程度（Intermediate High），對應於TOCFL進階級，換句話說，通過TOCFL進階級的考生程度相當於可通過AP中文考試。

另外，兒童華語文能力測驗（Children’s Chinese Competency Certification, CCCC）適合七至12歲考生，共分萌芽級、成長級、茁壯級三級，適合兒童了解自身華語程度、並激發學習熱忱，也可做為家長及教師規劃及調整兒童學習步調的參考。

華語文能力測驗聽讀測驗報名費為40元、口語測驗及寫作測驗報名費各為45元、兒童華語文能力測驗報名費為30元，即日起至10月10日止受理報名。

可至下列網站報名：

華語文能力測驗聽讀測驗：https://goo.gl/dYtKFv

華語文能力測驗口語測驗：https://bit.ly/489meXM

華語文能力測驗寫作測驗：https://bit.ly/3P3Q4E6

兒童華語文能力測驗：https://goo.gl/sJa26F