山景城遊樂區動工 砍樹惹議

Magical Bridge項目施工區域有多棵成蔭大樹。（記者徐蓓蓓╱攝影）

最早計畫於2017年動工的山景城Rengstorff公園「神奇橋」（Magical Bridge）兒童遊樂區，在多次延期和增加預算 之後，終於要在今年九月破土動工了，計畫要花費13個月完工。這項工程是山景城市府與神奇橋基金會之間的合作項目。

目前，項目工程所在地的相關區域已經圍起了施工的籬笆。施工區域內的一些大樹也被圍上了黃色的警示帶。這引起了居民們的關注。日前，施工區域周圍出現了白色的宣傳單，表達了對項目施工需要清除20多棵成蔭大樹的擔憂。

掃描傳單上的二維碼會出現一張「拯救Rengstorff大樹請願單」。請願單提供了市府相關文件的鏈接，鼓勵居民提交請願單，向市府表達拯救大樹的意見。

柯睿萱從96年起就居住在山景城Rengstorff公園附近。她回憶，這些大樹從自己搬來此地就一直生長在這裡，並且越長越茂盛。自己工作的時候周末會來公園放鬆，退休 之後來得更多。對於工程需要清除一些樹木的計畫，她並不知情，覺得很可惜。

正在公園裡遛狗的佛斯特 （Loree Foster) 也表示對於工程計畫並不清楚，今天第一次看到，才意識到項目要改造這麼大的一塊區域。她表示，建遊樂場有利有弊，但不是很清楚項目有沒有做「對環境影響的調查。」

神奇橋基金會是來自巴洛阿圖，旨在建造適合各類人群包括肢體和認知殘障人士的室外遊樂空間的非營利組織。第一座神奇橋遊樂場2015年在巴洛阿圖的Mitchell Park完工，之後一直受歡迎。紅木城和桑尼維爾之後也興建了自己的神奇橋遊樂場。

山景城的神奇橋遊樂場建造計畫因為疫情 、人員變動等因素影響耽擱了6六之久。 項目造價截止2023年6月，已經從490萬上升到730萬。項目資金來源有州府和縣府撥款，市府資金以及神奇橋基金會募捐收入。

山景城市府發言人白考克 （Brian Babcock) 對此表示，過去兩年的高通膨導致了原材料和勞務價格的飆升，直接導致了項目造價的水漲船高。

好在項目最後獲得了聖他克拉拉縣府170萬的撥款，超越了此前預期。此外還有來自州府的22萬9000元的撥款。神奇橋基金會計畫募款200萬。谷歌公司為其在101公路沿線 North Bayshore一帶的建造計畫捐款90萬。然而這些依然不能彌補資金缺口，神奇橋基金會的籌款也困難重重。

神奇橋基金會創始人和執行長維拉瑞爾 （Olenka Villarreal) 表示，他們在山景城的項目上遇到了其他項目沒有的困難。「開發商覺得他們已經為社區福利貢獻了很多資金，因此沒有動力再支付更多的錢。」

為了彌補資金缺口，市府目前計畫撥款330萬元來用於遊樂場的建設，幾乎是最初計畫的140萬元的兩倍。撥款主要來源於市府的公園地基金，其資金主要來源於房地產開發商為市府提供公園場地支付的費用。

除去遊樂場本身，市府還計畫在其周邊加蓋停車場和無障礙洗手間，需要拆除現有的洗手間和維護室以及一處網球場建築。同時在現有的燒烤區域附近修建新的維護室和洗手間。