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1天5起芬太尼過量 聯合市2人死亡

編譯組／聯合市綜合報導
聯合市24小時內發生5起芬太尼過量案，其中兩人死亡，當局正展開調查。 （美聯社）
聯合市24小時內發生5起芬太尼過量案，其中兩人死亡，當局正展開調查。 （美聯社）

舊金山紀事報（Chronicle）報導，東灣聯合市（Union City）執法人員正在調查一連串令人震驚的芬太尼過量中毒事件，它們全部發生在自周二（5日）上午開始的24小時內，其中兩起是致命的。

執法人員接到的第一個報警電話，地點在Medallion Drive和Whipple路附近的一個住宅區，他們在住宅外面發現了一個反應遲鈍的人，此人在送往當地醫院後死亡。

當天傍晚，警方接到另一起報警，稱在海沃和聯合市交界處發現一名反應遲鈍的17歲男子，警方稍後當場宣布其死亡。警察還在附近發現了另一名反應遲鈍的人，此人已被送往當地醫院。

數小時後，即周三（6日）清晨，警方接到另一個報警電話，稱在聯合城工業區Western大道33000號街區的一個廁所裡，有一個人在大口喘氣。

警方說，此人是在其工作地點的洗手間被發現的，並補充說，在使用了Narcan（一種可以逆轉阿片類藥物過量的物質）後，此人被送往醫院治療。

接到報警後不久，警方找到了第五名用藥過量的受害者，他在同一家公司的停車場被發現時已經沒有了反應。此人經搶救脫險，在車內發現了疑似芬太尼的毒品

警方沒有說明在Western大街公司附近發現的這些人之間是否有任何關繫。聯合市警察局發言人希門尼斯（ Jean Jimenez）說：「我還是第一次聽說這樣的事情，我們猜想可能是有人賣出了一批毒品。看到這些報告時，我感到非常震驚。」

希門尼斯說，考慮到這些吸毒過量的地點彼此相距甚遠，警官們正試圖確定所有吸毒過量之間的聯繫（如果有的話）。他說，目前唯一的類似點似乎是時間。

如果民眾對最近發生的事件有任何信息，請致電510-675-5207，或發送電子郵件至[email protected]與聯合市警方聯繫。信息可以匿名提供。

毒品 舊金山

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