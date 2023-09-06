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遺產稅暴增 草根團體公投廢除19號提案

記者葛歆睿／南灣報導
19號提案由於重新以市價估值，導致繼承房產稅暴增，恐使得許多加州人不得不賣掉父母留下的遺產房。（本報資料照片）
19號提案由於重新以市價估值，導致繼承房產稅暴增，恐使得許多加州人不得不賣掉父母留下的遺產房。（本報資料照片）

為了阻止物業遺產重新估值造成繼承者稅負暴增，保護加州納稅人權益的非營利組織 Howard Jarvis Taxpayers Association（HJTA）和熱心義工東山再起，又一次發動公投連署，擬以廢除19號提案。公投連署需要收集到120萬個合格的加州選民簽名。

2020年底加州通過19號提案，收緊了繼承遺產時物業重新估值的豁免範圍。提案通過後不少人才發覺，法案將導致繼承者的遺產稅暴增，子孫有可能因無力負擔高額房產稅而被迫賣屋。發起公投的草根團體表示，當初提案列入選票時的標題與描述有誤導，選民並不了解提案的全貌。

草根團體義工桂弘芳指出，19號提案由於規定繼承時重新以市價估值，導致房產稅暴增，使得許多加州人不得不賣掉父母或祖父母留下的遺產房。有人住在父母房裡照顧年邁父母，但最終卻必須賣房、沒有地方住。或者只有微薄社安金的退休人士，本來計畫用出租房屋來支持殘障兒女，也必須賣房。對於商業業主的繼承來說，衍生的問題也相當多，「公寓下一代房東要不就得增加房租，要不就是在房租控管的地方趕走租客賣房，一層一層的影響等於骨牌效應，恐使得低薪甚至中產階級被迫搬離加州。」

義工表示，稅基變高之下，維持成本將跳增，繼承房轉手後只有高薪職業的買主能夠負擔，或轉售給開發商，拆掉後蓋多層樓房。除了會改變加州的樣貌外，還可能進一步推高生活成本。

HJTA和義工去年曾發動過廢除19號提案公投運動，但是沒能收集到足夠的簽名。今年再次推動公投，新的請願表格剛剛出爐，需要收集120萬個加州選民簽名，才能將廢除19號提案納入2024年大選的選票。義工呼籲選民到www.RepealTheDeathTax.com下載、打印請願表格，簽名後將表格寄至標明在下端的地址。只需打印最後一頁的請願表格，紙張反面必須空白。

桂弘芳表示，去年收到的許多簽名，因不合規定的表格而作廢，相當可惜。她提醒，選民請仔細按照說明填寫，尤其注意以下：只可用黑色或藍色筆，必須手填，不可用電腦填，也不能線上寄回。每張表格上的簽名者必須是同個縣的選民，不同縣的人要分開表格填寫。要填入中間的縣名「County」和下端的 「DECLARATION OF CIRCULATOR」才有效。截止日是2024年1月16日。義工也會在某些公共場所設立簽名桌，請訪問網站ForCalifornians.com查詢時間、地點。如有問題，請發電子郵件至[email protected]

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