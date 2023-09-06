控警流彈致失明 聖荷西男335萬和解

2020年「黑人的命也是命」抗議活動後，男子阿科斯塔等人向聖荷西市提起訴訟。目前該案有望以335萬元和解。(NBC/Getty）

聖荷西 焦點報報導，2020年在明尼蘇達州，非裔佛洛伊德 （George Floyd）被白人警察殺後，引發一系列抗議警方活動中，男子阿科斯塔（Michael Acosta）遭聖荷西警方用硬質地彈丸擊中眼睛失明，阿科斯塔與他人向聖荷西市提起訴訟，目前該案有望以335萬元達成和解。

除阿科斯塔外，其他人也因警察在當地抗議活動中使用暴力和武器而對該市提起訴訟。聖荷西市議會計畫於9月12日會議上考慮批准這項和解方案。原告兩名律師萊德曼（Rachel Lederman）和佛林（R. Michael Flynn）表示，和解最終確定前，他們無法對該案做出評論。

阿科斯塔預計將獲得290萬元，該訴訟其他四人斯威夫特（Megan Swift）、瓦斯克斯（Leslie Vasquez）、艾倫（Peter Allen）和羅德里格斯（Jose Gustavo Flores Rodriguez）將平分另外的45萬元。

美國地方法院法官漢米爾頓（Phyllis J. Hamilton）在市府試圖駁回原告訴訟後，不到一個月裁定原告的訴訟進入審判階段。

一開始共有十人與阿科斯塔一起起訴聖荷西市，聖荷西-矽谷全國有色人種協進會（NAACP of San Jose-Silicon Valley）和聖荷西和平和正義中心（San Jose Peace and Justice Center）也加入訴訟。

漢米爾頓駁回其中六項索賠訴訟，僅管這些原告的名字仍出現在市府文件的和解協議中。上述兩個組織並未尋求損害賠償，但也遭駁回。

阿科斯塔聲稱，2020年5月29日他正觀察、支持「黑人的命也是命 」（Black Lives Matter）活動，臉部被一枚堅硬的彈丸射中。歷經一個多月劇烈疼痛後，他不得不手術將眼睛摘除裝上義眼，數週無法工作。他對該市提起聯邦訴訟，指控聖荷西市警局官員侵犯其公民權利。訴訟並稱，阿科斯塔還需進行手術重建眼窩。其他原告稱，2020年5月在市中心的抗議活動中，他們有些遭警察彈丸射中，或遭警方毆打。

在警察殺害佛洛伊德後，這座城市發生巨大動盪。市府報告稱，警方將抗議活動稱為非法集會，稱抗議者「在高速公路上襲擊司機、破壞財產，向警察投擲物品造成受傷」。警方向抗議者發射催淚瓦斯手榴彈和警棍，引發數百起訴訟。

聖荷西市檢察官佛里曼（Nora Frimann）以懸而未決的和解為由拒絕置評該案。