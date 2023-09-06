涉助長鴉片藥濫用 華格林支付金山2.3億和解

舊金山Walgreens藥房在沒有進行充分盡職調查的情況下，配發數十萬份鴉片類藥物處方，導致鴉片藥氾濫。（記者王子涵╱攝影）

美國連鎖藥房巨頭華格林（Walgreens）被指助長鴉片類藥物濫用，被舊金山 告上法庭。最後，華格林與舊金山市達成2.3億元的巨額和解。市府審計與監督委員會5日向市議會建議，其中2億和解金會在未來15年之內收到，同時需支付外部顧問2961萬元。該提案得到市議會全票通過，多名市議員讚揚市府律師辦公室的出色工作。

2006年到2020年，舊金山華格林藥房在沒有進行充分盡職調查的情況下，配發數十萬份鴉片類藥處方。其中數萬張處方不規範，導致成癮和用量過量現象激增。從2006年到2014年期間，在舊金山共分發了約1.6億片鴉片類藥，足夠每人每年服用22片，導致相關死亡人數激增478%。

自2018年起，舊金山市府對鴉片藥行業發起全方位的訴訟，包括製造商、分銷商和配藥商。在全國性的訴訟中，舊金山市是獲得最多賠償的地方政府。

市府律師邱信福（David Chiu）曾表示，鴉片類藥物造成了巨大的破壞，導致難以計數的痛苦和損失。舊金山承擔了鴉片藥氾濫的嚴重後果。數以千計的律師、公共衛生官員和倡導者花費近二十年的時間，試圖阻止這一公共衛生危機。

巨額的賠償款為市政增添了一大筆資金，具體如何分配是市議員關心的議題。市議員潘正義敦促公共衛生部門將資金投入到康復計畫中，拯救藥物成癮者的生命，並透明地公開所有花銷。

市主計官羅申福（Ben Rosenfield）回應，和解金屬於一筆特殊的款項，針對不同條款的和解金會被存入到獨立的賬戶。每個賬戶都會有不同的用途、審查報告以及使用要求。主計官辦公室將對其進行跟蹤審查。

「我們將按照和解協議要求，向市議會提交審計報告。在某些情況下，還會向法院提交報告，說明資金的使用情況，確保資金安全。」羅申福說。

羅申福表示，收繳和解金的過程是複雜且漫長的。在一些和解案中支付期限達到了20年。但大部分和解金將會在早期被支付。市府預計在未來兩年收到約1億元的賠償金。