我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升息+豪宅稅衝擊 南加酒店交易量年減60%

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

「火人祭」像座烏托邦 前衛又怪異

記者葛歆睿／南灣報導
火人祭不同於任何音樂節，火人祭更像是一座「烏托邦」。（老神提供）
火人祭不同於任何音樂節，火人祭更像是一座「烏托邦」。（老神提供）

火人祭的歷史可以追溯到近40多年前的舊金山。1986年6月，20個人在當地貝克海灘(Baker Beach)聚會，焚燒了一個8呎高的木製雕像。火人祭因此得名，「燒火人」（Burn the Man）也作為最重要的儀式保存至今。火人祭1991年搬到了現在的所在位置內華達沙漠時，參與者也只有寥寥幾百人，直到2000年增加至2萬5000人。此後隨著知名度提升，規模越来越大。在2019年人數達到近8萬人，今年也有大概7萬多人參加，而被燒的雕像也越來越大。

火人祭有徹夜的派對，天馬行空的藝術裝置和車輛，身著前衛服裝的人。（老神提供）
火人祭有徹夜的派對，天馬行空的藝術裝置和車輛，身著前衛服裝的人。（老神提供）

不同於任何音樂節，火人祭更像是一座「烏托邦」，在為期一周的時間裡，來自世界各地的數萬人，搭建起「臨時城市」黑石城（Black Rock City）。這裡有徹夜的派對、天馬行空的藝術裝置和車輛，身著前衛服裝的人；但沒有任何現代化設施，沒有商品銷售，沒有貨幣流通。Burner（燒火的人，火人祭參與者的暱稱）們都心照不宣，知道以物換物，但更多的時候是慷慨互助。

近年來火人祭名聲大噪，許多科技界高管、明星、網紅也紛紛加入Burner的行列。據主流媒體報導，他們往往花費10多萬元，請人打造豪華營地，從沙發到餐廳一應俱全。這種現象引起許多老Burner的不滿，認為他們的作法破壞了社區文化。但也有人認為，既然盛會提倡包容、平等和多元，那麼也應該歡迎億萬富翁。

隨著知名度提升，火人祭規模越來越大。在2019年人數達到近8萬人，今年也有大概7...
隨著知名度提升，火人祭規模越來越大。在2019年人數達到近8萬人，今年也有大概7萬多人參加。（老神提供）

舊金山 貨幣

上一則

金山著名LGBTQ+酒吧重開 變裝文化助復甦

下一則

中國遊客砸重金朝聖火人祭 暴雨泥濘中自娛 「會再來」

延伸閱讀

古蹟又遭殃 遊客爬義大利海神噴泉雕像毀損 恐賠5300元

古蹟又遭殃 遊客爬義大利海神噴泉雕像毀損 恐賠5300元
火人祭突遇暴雨 內華達沙漠變泥潭 華人受困

火人祭突遇暴雨 內華達沙漠變泥潭 華人受困
火人祭暴雨 華人受困黑岩城

火人祭暴雨 華人受困黑岩城
全美最佳退休地 喬州沙凡納、北卡洛麗上榜

全美最佳退休地 喬州沙凡納、北卡洛麗上榜
天降暴雨沙漠變泥沼 洛縣華人「火人祭」受困

天降暴雨沙漠變泥沼 洛縣華人「火人祭」受困

熱門新聞

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被廣播瘋狂點名

2023-08-31 20:16
位在聖荷西Santana Row的特斯拉門市，在勞工節連假期間吸引眾多消費者前往賞車。（記者孫愛薇／攝影）

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

2023-09-05 00:50
此為方女士和先生此前存入的支票收據。（受訪者供圖）

華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

2023-08-31 01:24
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）

搶購Swatch限量表 100多人徹夜在聯合廣場排隊

2023-08-31 02:14
華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場2遭「小費攻擊」 耽誤時間 被廣播瘋狂點名

2023-09-01 02:20
兩名聖荷西女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果上感染了果蠅。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西2名亞裔女子非法進口熱帶水果 面臨種族指控

2023-09-02 20:47

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭