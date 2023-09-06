「火人祭」像座烏托邦 前衛又怪異

火人祭不同於任何音樂節，火人祭更像是一座「烏托邦」。（老神提供）

火人祭的歷史可以追溯到近40多年前的舊金山 。1986年6月，20個人在當地貝克海灘(Baker Beach)聚會，焚燒了一個8呎高的木製雕像。火人祭因此得名，「燒火人」（Burn the Man）也作為最重要的儀式保存至今。火人祭1991年搬到了現在的所在位置內華達沙漠時，參與者也只有寥寥幾百人，直到2000年增加至2萬5000人。此後隨著知名度提升，規模越来越大。在2019年人數達到近8萬人，今年也有大概7萬多人參加，而被燒的雕像也越來越大。

火人祭有徹夜的派對，天馬行空的藝術裝置和車輛，身著前衛服裝的人。（老神提供）

不同於任何音樂節，火人祭更像是一座「烏托邦」，在為期一周的時間裡，來自世界各地的數萬人，搭建起「臨時城市」黑石城（Black Rock City）。這裡有徹夜的派對、天馬行空的藝術裝置和車輛，身著前衛服裝的人；但沒有任何現代化設施，沒有商品銷售，沒有貨幣 流通。Burner（燒火的人，火人祭參與者的暱稱）們都心照不宣，知道以物換物，但更多的時候是慷慨互助。

近年來火人祭名聲大噪，許多科技界高管、明星、網紅也紛紛加入Burner的行列。據主流媒體報導，他們往往花費10多萬元，請人打造豪華營地，從沙發到餐廳一應俱全。這種現象引起許多老Burner的不滿，認為他們的作法破壞了社區文化。但也有人認為，既然盛會提倡包容、平等和多元，那麼也應該歡迎億萬富翁。