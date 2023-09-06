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中國遊客砸重金朝聖火人祭 暴雨泥濘中自娛 「會再來」

記者葛歆睿／南灣報導
暴雨後的「火人祭」出現雙彩虹。（受訪者提供）
暴雨後的「火人祭」出現雙彩虹。（受訪者提供）

每年9月在內華達州沙漠舉行的「火人祭」（Burning Man），以傳達自力更生、自我表達和去商品化精神聞名於世，近年來也受中國精英階層追捧。今年8月28日至9月4日是疫情3年後的首次「火人祭」，不少中國遊客砸重金前來「朝聖」，卻遭遇反常大暴雨

由於在沙漠中舉行，以往的火人祭天氣都是晴朗而乾燥。但今年一場突如其來的大雨，澆滅了它標誌性的風沙滾滾的末日即視感。從上周五（1日）開始，盛會所在的黑石城（Black Rock City）下了一天雨，降雨量高達0.8吋，相當於該地區兩到三個月的降雨量。大雨導致沙漠變泥坑，人和車都寸步難行。主辦方一度封鎖道路，告誡遊客保存食物、水和燃料，為超時滯留做準備。原本定於周六晚的燒火人儀式，在兩次延期後終於在周一晚進行。

原本定於周六晚的燒火人儀式，在兩次延期後終於在周一晚進行。（受訪者提供）
原本定於周六晚的燒火人儀式，在兩次延期後終於在周一晚進行。（受訪者提供）

據中國遊客「老神」回憶，下雨後每個人都憂心忡忡，焦慮在營地中蔓延，人們爭相恐後地想走。雖然期間也有雨停的時候，但主辦方規定雨後24小時才能離開，「剛一下雨，泥濘的地面就沒法走了。」

儘管在最後幾日天氣不佳，但第一次來體驗「火人祭」的老神仍然覺得不枉此行，「從天氣角度來說體驗很完整，心情上也是一個大震盪。」他表示，剛抵達時搭建房車，見證黑石城從沙漠中拔地而起就已經震撼無比。而盛會中心的Playa廣場更是讓他流連忘返於。即便是大雨過後，滿地泥濘，自行車都騎不動，他還是會綁著自製鞋套走過去。

即便是大雨過後，滿地泥濘，仍有不少人選擇留守，繼續狂歡。（老神提供）
即便是大雨過後，滿地泥濘，仍有不少人選擇留守，繼續狂歡。（老神提供）

雖然雨後的營地一片狼藉，但對於像老神這樣有房車住的遊客，情況差沒有住帳篷的人糟糕。他們團隊中一名叫靚靚的女生告訴記者，只要遵守官方要求，沒有在封路時企圖駕車離開導致陷車，就不會出任何問題。他們除了下雨時只能待在房車內，其他方面都相當舒適。房車內不僅能遮風擋雨吹冷氣，還裝載了星鏈（Starlink），可以上網保持與外界通訊，食物和水也足以維持。

大雨導致沙漠變泥坑，人和車都寸步難行。主辦方一度封鎖道路，告誡遊客保存食物、水和...
大雨導致沙漠變泥坑，人和車都寸步難行。主辦方一度封鎖道路，告誡遊客保存食物、水和燃料，為超時滯留做準備。（受訪者提供）

記者採訪中了解到，他們團隊一行10人，此次來美國，光參加火人祭的門票和房車就花費了人均2萬多美元（近20萬人民幣），而房車也聘請了專人來開。他們中有三人下雨後選擇第一時間逃離，徒步一小時走到場地外，再乘坐預先聯繫好的接應車輛前往附近的雷諾市。另4人堅持到4日結束，還有3人為了等待觀看燒火人 ，一直到5日上午才離開。

儘管大暴雨帶來很多意外和恐慌，但幾人對火人祭的體驗都非常滿意，表示今後還會再來。

暴雨 疫情 內華達州

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