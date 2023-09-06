金山著名LGBTQ+酒吧重開 變裝文化助復甦

因疫情停業4年的The Stud酒吧將重新開業。（記者王子涵／攝影）

舊金山 最負盛名的多元性別族群LGBTQ +酒吧「The Stud」5日宣布，將在市場街南SoMa區的一處新址重新開業。該酒吧在過去的57年里為LGBTQ+社區提供了表演和交流的場地，但因疫情的影響已停業四年。市長布里德（London Breed）表示，酒吧將為市中心的夜生活帶來新的樂趣。

酒吧新址位於Folsom街1123號，面積超過原址的兩倍。酒吧主席、總經理萊恩（Rachel Ryan）表示，在過去的七年裡一直在為酒吧尋找新址，在考察無數地點後才最終確定下來。整座建築將重新裝修，為此酒吧會發起目標為50萬元的籌款，將絢麗的變裝表演帶回到舊金山。

「人們認為舊金山岌岌可危，許多企業正離開這座城市。但我們比以往任何時候都更有決心成為舊金山重建的一部分。」舊金山民主黨主席、酒吧擁有者之一馬宏尼（Honey Mahogany）說，「即便政治上人們有不同的見解，但我們共同的期待是將夜生活帶回舊金山。」

舊金山市長布里德、州參議員 威善高、市議員麥德誠、孟達文、安世輝、陳詩敏、舊金山首屆變裝桂冠得主D'arcy多林格(Drollinger)等前來支持。

布里德表示，城市將繼續免除小商業的各項費用，以促進市中心經濟的恢復。她強調，The Stud酒吧將為市中心帶來更多樂趣。

LGBTQ+社區主要支持者，州參議員威善高幫助The Stud酒吧申請娛樂區域許可（POE），以更快捷獲得酒精售賣許可等證明。他表示，感謝酒吧沒有放棄經營，將夜生活留在舊金山。「夜生活是舊金山經濟和文化的重要一部分。沒有夜生活和變裝表演，舊金山將不再特別。」

酒吧擁有者表示，他們仍需要在11月前籌得足夠的資金完成裝修，在今年冬季前不會正式開業。但酒吧會繼承舊址的變裝文化，邀請舊金山當地的藝術家進行表演。

Folsom街長期以來被認為變裝愛好者的活動中心。該區域也被市議會認證為首個皮革文化區（Leather District），鼎盛時期曾有超過30家酒吧舞廳營業，但如今所剩無幾。酒吧擁有者透露，停業的決定是為了避免不斷積累的債務，以等待時機再次重開。