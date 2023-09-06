我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升息+豪宅稅衝擊 南加酒店交易量年減60%

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

金山著名LGBTQ+酒吧重開 變裝文化助復甦

記者王子涵／舊金山報導
因疫情停業4年的The Stud酒吧將重新開業。（記者王子涵／攝影）
因疫情停業4年的The Stud酒吧將重新開業。（記者王子涵／攝影）

舊金山最負盛名的多元性別族群LGBTQ+酒吧「The Stud」5日宣布，將在市場街南SoMa區的一處新址重新開業。該酒吧在過去的57年里為LGBTQ+社區提供了表演和交流的場地，但因疫情的影響已停業四年。市長布里德（London Breed）表示，酒吧將為市中心的夜生活帶來新的樂趣。

酒吧新址位於Folsom街1123號，面積超過原址的兩倍。酒吧主席、總經理萊恩（Rachel Ryan）表示，在過去的七年裡一直在為酒吧尋找新址，在考察無數地點後才最終確定下來。整座建築將重新裝修，為此酒吧會發起目標為50萬元的籌款，將絢麗的變裝表演帶回到舊金山。

「人們認為舊金山岌岌可危，許多企業正離開這座城市。但我們比以往任何時候都更有決心成為舊金山重建的一部分。」舊金山民主黨主席、酒吧擁有者之一馬宏尼（Honey Mahogany）說，「即便政治上人們有不同的見解，但我們共同的期待是將夜生活帶回舊金山。」

舊金山市長布里德、州參議員威善高、市議員麥德誠、孟達文、安世輝、陳詩敏、舊金山首屆變裝桂冠得主D'arcy多林格(Drollinger)等前來支持。

布里德表示，城市將繼續免除小商業的各項費用，以促進市中心經濟的恢復。她強調，The Stud酒吧將為市中心帶來更多樂趣。

LGBTQ+社區主要支持者，州參議員威善高幫助The Stud酒吧申請娛樂區域許可（POE），以更快捷獲得酒精售賣許可等證明。他表示，感謝酒吧沒有放棄經營，將夜生活留在舊金山。「夜生活是舊金山經濟和文化的重要一部分。沒有夜生活和變裝表演，舊金山將不再特別。」

酒吧擁有者表示，他們仍需要在11月前籌得足夠的資金完成裝修，在今年冬季前不會正式開業。但酒吧會繼承舊址的變裝文化，邀請舊金山當地的藝術家進行表演。

Folsom街長期以來被認為變裝愛好者的活動中心。該區域也被市議會認證為首個皮革文化區（Leather District），鼎盛時期曾有超過30家酒吧舞廳營業，但如今所剩無幾。酒吧擁有者透露，停業的決定是為了避免不斷積累的債務，以等待時機再次重開。

幾年前，Folsom街周邊社區被重新規劃，經營者們更難獲得建築夜生活用途的許可。酒吧擁有者表示，三位同志市議員麥德誠、孟達文、殷嘉立為酒吧的重開提供了許多幫助。

市長布里德（左）表示，The Stud酒吧將為市中心帶來更多樂趣。（記者王子涵／...
市長布里德（左）表示，The Stud酒吧將為市中心帶來更多樂趣。（記者王子涵／攝影）

舊金山 LGBTQ 參議員

上一則

涉助長鴉片藥濫用 華格林支付金山2.3億和解

下一則

「火人祭」像座烏托邦 前衛又怪異

延伸閱讀

無人出租車擋路致傷患延誤送醫死亡 勞團不滿 要求當局扣留車輛

無人出租車擋路致傷患延誤送醫死亡 勞團不滿 要求當局扣留車輛
策畫「市中心末日觀光團」惹議 舊金山一官員請辭

策畫「市中心末日觀光團」惹議 舊金山一官員請辭
展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭
舊金山夏日嘉年華登場 連辦4天 首日千人捧場 布里德到場與民同樂

舊金山夏日嘉年華登場 連辦4天 首日千人捧場 布里德到場與民同樂
舊金山市中心宜家熱鬧開幕 布里德：肩負吸引遊客和創造就業

舊金山市中心宜家熱鬧開幕 布里德：肩負吸引遊客和創造就業

熱門新聞

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被廣播瘋狂點名

2023-08-31 20:16
位在聖荷西Santana Row的特斯拉門市，在勞工節連假期間吸引眾多消費者前往賞車。（記者孫愛薇／攝影）

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

2023-09-05 00:50
此為方女士和先生此前存入的支票收據。（受訪者供圖）

華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

2023-08-31 01:24
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）

搶購Swatch限量表 100多人徹夜在聯合廣場排隊

2023-08-31 02:14
華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場2遭「小費攻擊」 耽誤時間 被廣播瘋狂點名

2023-09-01 02:20
兩名聖荷西女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果上感染了果蠅。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西2名亞裔女子非法進口熱帶水果 面臨種族指控

2023-09-02 20:47

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭