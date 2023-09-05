我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

特斯拉又降價至少15% 消費者勞工節看車絡繹不絕

記者孫愛薇╱南灣報導
位在聖荷西Santana Row的特斯拉門市，在勞工節連假期間吸引眾多消費者前往賞車。（記者孫愛薇／攝影）
位在聖荷西Santana Row的特斯拉門市，在勞工節連假期間吸引眾多消費者前往賞車。（記者孫愛薇／攝影）

電車特斯拉（Tesla）在今年原已有過兩次大幅降價，然而在9月1日又再出招下調售價。這次各車款普遍降價15到19%。如果再搭配政府頒布的「最高7500元的新能源汽車補貼政策」，符合申請資格者共可拿到超過萬元的好處。降價加補貼的雙重優惠下，在勞工節期間吸引不少潛在消費者上門賞車、詢問。

今年4月就下手購買特斯拉的車主Cindy分享，今年前半年特斯拉的價格一直在浮動。如果看準入手的好時機，價差五千都有可能。像這波降價的贈品內容就比她當初購買時豐富許多，趁著降價入手是不錯的選擇。

在勞工節連假期間，特斯拉門市賞車人士絡繹不絕，現場展示車款也相當齊全。（記者孫愛...
在勞工節連假期間，特斯拉門市賞車人士絡繹不絕，現場展示車款也相當齊全。（記者孫愛薇／攝影）

Cindy還指出，今年八月收到特斯拉的推薦獎勵方案通知，凡是推薦朋友試乘，就可獲得一百點的贈品點數。如果推薦的朋友成功購買，還可以依據不同賣出的車款，獲得一萬到兩萬不等的贈品點數。

點數可以在特斯拉的點數商城內兌換。點數可依比例折抵特斯拉車充電站的充電費，或是兌換特斯拉專用的配件，像是車用充電座車、車頂行李架等。自動駕駛軟體，使用三個月就可以用六千點數兌換。

特斯拉兌換點數一萬點約值一千元。吸引人的獎勵方案，讓許多現有特斯拉車主紛紛在朋友圈宣傳特斯拉降價訊息，推薦朋友購車，以求換得一萬到兩萬的贈品點數。

對於開了快半年的特斯拉，車主Cindy表示，因為她家車子要停在室內的車庫裡，如果開非電車，會有廢氣影響到居家室內。電車沒有廢氣排放，車庫內就不會有空氣汙染問題。加上自動駕駛輔助，覺得蠻好用的，開長程出遠門時可以讓司機稍微輕鬆一點。

她也提到，特斯拉車內容量比想像中大，很適合接送小孩當保姆車。可惜空間被切割，雖然可以分別放很多東西，但不能載較大型的物件。

「2022年降低通膨法案」（IRA）頒布的「最高7500元新能源汽車補貼政策」，主要依照收入做為補貼依據。夫妻共同申報的年收入限制為30萬元，而單身人士的年收入限制為15萬元。詳細補貼方案內容可詳閱https://fueleconomy.gov/feg/tax2023.shtml。

其中要注意補貼費的申請門檻。「2022年降低通膨法案」資格門檻為轎車5萬5000美元，卡車與SUV門檻為8萬元。在這波降價後，Model S仍然超過門檻無法使用申請補貼。反而Model X的價格降到卡車與SUV的門檻內，符合申請標準。

特斯拉 SUV 空氣汙染

上一則

紐華克好市多10月開幕 東灣熱議

下一則

Google大會 明年不在金山辦了

延伸閱讀

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷
特斯拉中國：上海儲能超級工廠將開建 產品主要出口

特斯拉中國：上海儲能超級工廠將開建 產品主要出口
中國電動車大軍壓境 專家：將分食歐洲市場大餅

中國電動車大軍壓境 專家：將分食歐洲市場大餅
中國車市「金九銀十」 再掀價格戰 特斯拉最高降價3萬美元

中國車市「金九銀十」 再掀價格戰 特斯拉最高降價3萬美元
特斯拉獲聯邦補助 充電網進度領先

特斯拉獲聯邦補助 充電網進度領先

熱門新聞

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被廣播瘋狂點名

2023-08-31 20:16
此為方女士和先生此前存入的支票收據。（受訪者供圖）

華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

2023-08-31 01:24
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）

搶購Swatch限量表 100多人徹夜在聯合廣場排隊

2023-08-31 02:14
華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場2遭「小費攻擊」 耽誤時間 被廣播瘋狂點名

2023-09-01 02:20
兩名聖荷西女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果上感染了果蠅。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西2名亞裔女子非法進口熱帶水果 面臨種族指控

2023-09-02 20:47
舊金山最大住宅業主「Veritas Investments」，傳將出售75棟公寓大樓。(取材自Veritas官方臉書)

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

2023-09-01 02:19

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬