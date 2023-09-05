特斯拉又降價至少15% 消費者勞工節看車絡繹不絕

位在聖荷西Santana Row的特斯拉門市，在勞工節連假期間吸引眾多消費者前往賞車。（記者孫愛薇／攝影）

電車特斯拉 （Tesla）在今年原已有過兩次大幅降價，然而在9月1日又再出招下調售價。這次各車款普遍降價15到19%。如果再搭配政府頒布的「最高7500元的新能源汽車補貼政策」，符合申請資格者共可拿到超過萬元的好處。降價加補貼的雙重優惠下，在勞工節期間吸引不少潛在消費者上門賞車、詢問。

今年4月就下手購買特斯拉的車主Cindy分享，今年前半年特斯拉的價格一直在浮動。如果看準入手的好時機，價差五千都有可能。像這波降價的贈品內容就比她當初購買時豐富許多，趁著降價入手是不錯的選擇。

在勞工節連假期間，特斯拉門市賞車人士絡繹不絕，現場展示車款也相當齊全。（記者孫愛薇／攝影）

Cindy還指出，今年八月收到特斯拉的推薦獎勵方案通知，凡是推薦朋友試乘，就可獲得一百點的贈品點數。如果推薦的朋友成功購買，還可以依據不同賣出的車款，獲得一萬到兩萬不等的贈品點數。

點數可以在特斯拉的點數商城內兌換。點數可依比例折抵特斯拉車充電站的充電費，或是兌換特斯拉專用的配件，像是車用充電座車、車頂行李架等。自動駕駛軟體，使用三個月就可以用六千點數兌換。

特斯拉兌換點數一萬點約值一千元。吸引人的獎勵方案，讓許多現有特斯拉車主紛紛在朋友圈宣傳特斯拉降價訊息，推薦朋友購車，以求換得一萬到兩萬的贈品點數。

對於開了快半年的特斯拉，車主Cindy表示，因為她家車子要停在室內的車庫裡，如果開非電車，會有廢氣影響到居家室內。電車沒有廢氣排放，車庫內就不會有空氣汙染 問題。加上自動駕駛輔助，覺得蠻好用的，開長程出遠門時可以讓司機稍微輕鬆一點。

她也提到，特斯拉車內容量比想像中大，很適合接送小孩當保姆車。可惜空間被切割，雖然可以分別放很多東西，但不能載較大型的物件。

「2022年降低通膨法案」（IRA）頒布的「最高7500元新能源汽車補貼政策」，主要依照收入做為補貼依據。夫妻共同申報的年收入限制為30萬元，而單身人士的年收入限制為15萬元。詳細補貼方案內容可詳閱https://fueleconomy.gov/feg/tax2023.shtml。

其中要注意補貼費的申請門檻。「2022年降低通膨法案」資格門檻為轎車5萬5000美元，卡車與SUV 門檻為8萬元。在這波降價後，Model S仍然超過門檻無法使用申請補貼。反而Model X的價格降到卡車與SUV的門檻內，符合申請標準。