我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

無人出租車擋路致傷患延誤送醫死亡 勞團不滿 要求當局扣留車輛

記者劉先進／舊金山報導
美國演員工會SAG-AFTRA成員薩摩斯說，人工智慧對演員的工作機會影響頗大。（記者劉先進／攝影）
美國演員工會SAG-AFTRA成員薩摩斯說，人工智慧對演員的工作機會影響頗大。（記者劉先進／攝影）

昨天9月4日勞工節，在舊金山無人駕駛汽車公司Cruise門外聚集一些勞工組織和市民抗議，認為無人出租車擋住救護車，導致傷患延誤送醫致死，具有嚴重安全隱患；並指無人駕駛車真正受益的是億萬富豪，必須扣留這些無人駕駛車輛。

工黨統一戰線委員會（United Front Committee for a Labor Party）主席澤爾策（Steve Zeltzer）表示，有行人在一次事故中受重傷。救護車將其送醫院的過程中，被兩輛Cruise的無人車擋住，救護車停在路上，傷者失血過多而死，但無人出租車未被扣押。

「如果我在舊金山阻攔一輛試圖救人的救護車，會被警員逮捕。舊金山的情況是，政府部門看著傷者死亡，卻讓Cruise公司繼續運行而不受懲罰，這是雙重標準。州長紐森和他的公共事業委員會，還有舊金山機動車輛管理部門都拒絕履行職責。這些官員應該辭職、被彈劾。為什麼拒絕執行舊金山的車輛法規？難道他們凌駕於法律之上？」澤爾策說，市長布里德可命令警方扣押這些無人出租車，因其違反法律。

澤爾策認為，紐森和布里德對行人的死亡隻字未提。為什麼他們完全保持沉默？這些公司由億萬科技富豪控制。而布里德曾表示，希望舊金山成為人工智慧之都。澤爾策說：「這裡是人工智慧的原點，我們在技術和技術應用方面沒有任何問題。問題是，誰能受益，誰控制技術？現在，控制技術的億萬富翁，他們利用技術擺脫工人。高盛做了一項研究，美國和全世界有3.5億工人可能因人工智慧失業。」

美國演員工會SAG-AFTRA成員薩摩斯（Michael X Sommers）說，他曾被聘請扮演某部電視劇的角色。本來只工作一集，因為製片方喜歡他的角色、演技，為此工作三年。但現在有了人工智慧，資方可能記錄演員的形象，支付一天的報酬，其他三年的電視劇拍攝，均由人工智慧完成。「他們捕捉到這個角色的創作過程，並繼續使用，而無需支付報酬。在許多場景和群戲中看到的臨時演員，他們可以很容易地被AI取代。」

為私人公司開車的專業司機艾斯柯巴（Edward Escobar）表示，無人出租車的駕駛情況很糟糕，比醉酒的學生司機還差。車子在路上隨機停下，車速慢，不跟隨車流。其他司機不得不繞開他們。有一次白天的繁忙時刻，在Venice和市場街路口，綠燈亮了，但無人車趴在路面不動，他只好按喇叭，讓後面車倒退，他再倒車繞行。

他表示，舊金山消防局局長、警察局均表示，現在不是讓無人出租上馬的最佳時間。洛杉磯交通局局長莫瑞（Jarvis Murray）也如此說。「支持方說會帶來安全。真的嗎？隨之而來的勞動力的永久性遷移、人力成本、社會成本，都會帶來影響。還有道德困境，責任問題等。」

工黨統一戰線委員會主席澤爾策說，市長布里德可以命令警方扣押無人駕駛出租車，因其違...
工黨統一戰線委員會主席澤爾策說，市長布里德可以命令警方扣押無人駕駛出租車，因其違反法律。（記者劉先進／攝影）

舊金山 人工智慧 租車

上一則

舊金山消防局指無人出租車擋道阻救人？ Cruise反駁

下一則

火人祭暴雨 華人受困黑岩城

延伸閱讀

無人出租車擋路致死 勞工抗議扣留車輛

無人出租車擋路致死 勞工抗議扣留車輛
紐森投7.5億 南加建2500套經濟適用房+150輛零碳排巴士

紐森投7.5億 南加建2500套經濟適用房+150輛零碳排巴士
新會期來臨 加州5法案受關注

新會期來臨 加州5法案受關注
清理遊民營地 法官不應阻止

清理遊民營地 法官不應阻止
洛城新語／清理遊民營地不應阻止

洛城新語／清理遊民營地不應阻止

熱門新聞

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被廣播瘋狂點名

2023-08-31 20:16
此為方女士和先生此前存入的支票收據。（受訪者供圖）

華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

2023-08-31 01:24
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）

搶購Swatch限量表 100多人徹夜在聯合廣場排隊

2023-08-31 02:14
華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場2遭「小費攻擊」 耽誤時間 被廣播瘋狂點名

2023-09-01 02:20
兩名聖荷西女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果上感染了果蠅。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西2名亞裔女子非法進口熱帶水果 面臨種族指控

2023-09-02 20:47
舊金山最大住宅業主「Veritas Investments」，傳將出售75棟公寓大樓。(取材自Veritas官方臉書)

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

2023-09-01 02:19

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬