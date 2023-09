特斯拉「哈里斯牧場超級充電站」 假日用柴油發電備援 減碳受質疑

對許多特斯拉電動車主來說,電動車是否可便利使用充電站,仍是首要考量。(Getty Images)

特斯拉 設在加州 5號公路上的哈里斯牧場超級充電站(Harris Ranch Tesla Supercharger)有多項優勢,使其成為特斯拉車主最喜愛充電地點之一:其為這家電動車 巨頭的首個超級充電站,擁有98個充電點,也是世界上最大充電站。

這個設在加州中部的超級充電站,意義重大,「特斯拉俱樂部」(Tesla clubs)甚至將其作為聚會目的地。他們以接力方式駕駛到該地,強調重視它的特殊性與規模。

然而,就如許多與特斯拉相關的事情相同,哈里斯牧場超級充電站,也有一個秘密。根據「SFGATE」報導,位在哈里斯牧場超級充電站對面的殼牌加油站(Shell station)後面,隱藏著一座小型柴油發電廠,協助特斯拉提供動能。報導指出,調查記者尼德麥爾(Edward Niedermeyer)曾於2022年5月在「Slate」發文披露,特斯拉使用柴油發電機為額外超級充電站提供動力,以應付假日高峰期間的電動車供電需求。

尼德邁爾表示,雖然他沒有關於哈里斯牧場超級充電站具體細節的最新訊息,但有關特斯拉本身對超級充電站與減少碳排放的說法,並不比他的調查內容更透明或可信。他認為,特斯拉報告批評目前對溫室氣體排放的測量、並未考慮「通過銷售零排放或清潔技術產品避免的排放影響」(the impact of emissions that are avoided through the sale of zero-emission or clean-tech products)等因素。

特斯拉曾於2021年表示,所有超級充電站將於該年底達到100%由可再生能源供電。不過,針對哈里斯牧場超級充電站目前使用柴油廠的由來始末,特斯拉尚未做出評論回應。

另一方面,對特斯拉電動車主來說,就充電方便性而言,是否有柴油廠支持,差別並不大。部分長期通勤人士認為,電動車主重視並且需要可靠並且可使用的充電站,提供他們使用電車往返。問及是否了解進行電車動能來自何處時?他們表示,電動車不加汽油、因此不會在空氣中排放廢氣,可能才是值得注意的事情。