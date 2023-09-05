舊金山消防局指無人出租車擋道阻救人？ Cruise反駁

舊金山消防局稱，兩輛Cruise無人出租車阻擋救護車去路，導致一名傷重民眾死亡。（電視新聞截圖）

舊金山 消防局稱，8月14日有兩輛Cruise無人出租車 ，阻擋了一輛運送一重傷病人的救護車的去路，延誤了送醫時間，最終導致病人死亡，但Cruise反駁這項說法。

最先做出這項報導的富比世 （Forbes）指出，根據舊金山消防局的報告，8月14日晚上11時左右，一名行人在路上遭汽車撞倒，身受重傷，救護車在運送這名傷者前往醫院的途中，遭到路上的Cruise出租車阻擋，導致傷者在抵達醫院20到30分鐘後死亡。

富比世稱，Cruise提供了一段行車紀錄影片，對消防局的說法提出質疑。根據報導，這段影片顯示，在救護車駛近時，一輛Cruise出租車很快駛離車道，但另一輛Cruise出租車則在路口車道上不動，其右側車道交通仍是暢通的。富比世表示，從影片中看不清楚救護車是否有辦法駛進右側車道。

Cruise發言人林多（Hannah Lindow）表示，Cruise出租車之所以停下車來，是為了讓路給緊急救護車輛通過。

林多說：「在無人車停止前進的整個期間，其右側車道上的交通仍保持暢通，很明顯，無人車後面的救護車可以和其他車輛一樣，從這條車道通過。而且，傷者一被抬上救護車後，救護車就立即離開現場，從未被無人車所阻礙。」

然而，報導稱，傷者被抬上救護車後，由於兩輛Cruise出租車堵住Harrison Street的兩條右側車道，救護車無法離開現場，警察試圖用手推動Cruise出租車，但沒有成功。

林多指出，這起緊急事故最初是人類駕駛引起的。

富比世指出，舊金山消防局已處理過74起與無人出租車有關的交通事故，其中52起是Cruise的出租車。