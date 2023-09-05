我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

Google大會 明年不在金山辦了

編譯組
Google Cloud Next年度大會明年不在舊金山舉行。 （美聯社）
Google Cloud Next年度大會明年不在舊金山舉行。 （美聯社）

舊金山又將失去一個旗艦科技會議，Google Cloud Next明年將在拉斯維加斯舉行。

「我們可以確認 Google Cloud Next '24 將於 2024年4月9日至11日在拉斯維加斯Mandalay Bay會議中心舉行。我們將在未來幾個月內分享更多信息，」谷歌發言人在電子郵件聲明中說，但沒有說明此舉的原因。

舊金山市中心正努力從疫情中恢復過來。疫情清空了舊金山的辦公室，並凸顯了該市在街道狀況和財產犯罪方面的困境。

目前還不清楚該活動最終是否會重返舊金山，該市會展設施主管不考斯基（Ken Bukowski）說，舊金山仍在與谷歌商談2025年再次在莫斯康展覽中心（Moscone Center）舉辦雲計算大會的可能性。

為期三天的Cloud Next會議於8月31日結束，該會議多年來一直由舊金山主辦，不過 2023年是舊金山疫情過後首次舉辦完整規模現場活動。

大會首日還舉行了一場規模不小的抗議活動，抗議谷歌與以色列政府簽訂合同，制造技術工具。活動人士稱，這些工具被用於監視和壓迫被佔領地區的巴勒斯坦人。

與此同時，舊金山正在緊鑼密鼓地籌備本年度最大的科技會議，Salesforce的Dreamforce大會，預計該會本月將吸引數以萬計的遊客來到這座城市，搶佔酒店客房，擠爆餐廳。

紀事報最近援引Salesforce首席執行長賓尼奧夫（Marc Benioff）的話說，如果無家可歸者和吸毒問題干擾了大會，今年的Dreamforce可能是最後一次在舊金山舉行。

舊金山觀光局（San Francisco Travel）的一份報告稱，今年到目前為止，其會展銷售團隊已經在馬士孔尼展覽中心中心預訂了16場即將舉行的活動，包括 2024年Visa Payments論壇和 2026年超級盃Super Bowl LX和 NFL 體驗。

舊金山旅遊局發言人林肯（Lori Lincoln）表示，馬士孔尼展覽中心計畫在2024年舉辦21項活動，酒店房間過夜數量將達到42萬6951次，與2023年相比下降了34%。

舊金山觀光局總裁兼首席執行長達歴山德羅（Joe D'Alessandro）在報告中說：「自 2019 年以來，我們一直在報告2024年將是會展活動更具挑戰性的一年，因為有一些活動被取消，而且這一年是輪換活動的淡季。」

他補充說：「但2024年之後的每一年都顯示出會展的穩步增長，2028年及之後的趨勢是超過平均水平的 90%。」

舊金山 疫情 谷歌

上一則

特斯拉又降價至少15% 消費者勞工節看車絡繹不絕

下一則

特斯拉「哈里斯牧場超級充電站」 假日用柴油發電備援 減碳受質疑

延伸閱讀

無人出租車擋路致死 勞工抗議扣留車輛

無人出租車擋路致死 勞工抗議扣留車輛
金山社區撥款計畫主任 勒令休假

金山社區撥款計畫主任 勒令休假
撫養3個小孩年成本 舊金山要9萬

撫養3個小孩年成本 舊金山要9萬
9月舊金山灣區升溫 民眾樂享夏日風情

9月舊金山灣區升溫 民眾樂享夏日風情
清理遊民營地 法官不應阻止

清理遊民營地 法官不應阻止

熱門新聞

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被廣播瘋狂點名

2023-08-31 20:16
此為方女士和先生此前存入的支票收據。（受訪者供圖）

華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

2023-08-31 01:24
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）

搶購Swatch限量表 100多人徹夜在聯合廣場排隊

2023-08-31 02:14
華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場2遭「小費攻擊」 耽誤時間 被廣播瘋狂點名

2023-09-01 02:20
兩名聖荷西女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果上感染了果蠅。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西2名亞裔女子非法進口熱帶水果 面臨種族指控

2023-09-02 20:47
舊金山最大住宅業主「Veritas Investments」，傳將出售75棟公寓大樓。(取材自Veritas官方臉書)

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

2023-09-01 02:19

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬