Google大會 明年不在金山辦了

Google Cloud Next年度大會明年不在舊金山舉行。 （美聯社）

舊金山 又將失去一個旗艦科技會議，Google Cloud Next明年將在拉斯維加斯舉行。

「我們可以確認 Google Cloud Next '24 將於 2024年4月9日至11日在拉斯維加斯Mandalay Bay會議中心舉行。我們將在未來幾個月內分享更多信息，」谷歌 發言人在電子郵件聲明中說，但沒有說明此舉的原因。

舊金山市中心正努力從疫情 中恢復過來。疫情清空了舊金山的辦公室，並凸顯了該市在街道狀況和財產犯罪方面的困境。

目前還不清楚該活動最終是否會重返舊金山，該市會展設施主管不考斯基（Ken Bukowski）說，舊金山仍在與谷歌商談2025年再次在莫斯康展覽中心（Moscone Center）舉辦雲計算大會的可能性。

為期三天的Cloud Next會議於8月31日結束，該會議多年來一直由舊金山主辦，不過 2023年是舊金山疫情過後首次舉辦完整規模現場活動。

大會首日還舉行了一場規模不小的抗議活動，抗議谷歌與以色列政府簽訂合同，制造技術工具。活動人士稱，這些工具被用於監視和壓迫被佔領地區的巴勒斯坦人。

與此同時，舊金山正在緊鑼密鼓地籌備本年度最大的科技會議，Salesforce的Dreamforce大會，預計該會本月將吸引數以萬計的遊客來到這座城市，搶佔酒店客房，擠爆餐廳。

紀事報最近援引Salesforce首席執行長賓尼奧夫（Marc Benioff）的話說，如果無家可歸者和吸毒問題干擾了大會，今年的Dreamforce可能是最後一次在舊金山舉行。

舊金山觀光局（San Francisco Travel）的一份報告稱，今年到目前為止，其會展銷售團隊已經在馬士孔尼展覽中心中心預訂了16場即將舉行的活動，包括 2024年Visa Payments論壇和 2026年超級盃Super Bowl LX和 NFL 體驗。

舊金山旅遊局發言人林肯（Lori Lincoln）表示，馬士孔尼展覽中心計畫在2024年舉辦21項活動，酒店房間過夜數量將達到42萬6951次，與2023年相比下降了34%。

舊金山觀光局總裁兼首席執行長達歴山德羅（Joe D'Alessandro）在報告中說：「自 2019 年以來，我們一直在報告2024年將是會展活動更具挑戰性的一年，因為有一些活動被取消，而且這一年是輪換活動的淡季。」

他補充說：「但2024年之後的每一年都顯示出會展的穩步增長，2028年及之後的趨勢是超過平均水平的 90%。」