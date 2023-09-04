9月舊金山灣區升溫 民眾樂享夏日風情

舊金山灣9月氣候有其特別之處，9月是舊金山的夏天。(美聯社)

對氣象學來說，灣區 9月是一個非常特殊的月份，9月是舊金山 的夏天。舊金山9月景物與全國各地不同，溫暖氣流飄入灣區，濃霧飄散，舊金山民眾紛紛湧向海灘，享受灣區夏日情趣。

一般情況下，勞工節過後，舊金山傳統正常的9月氣溫將開始出現。然而氣象報告稱，南加州 將出現高溫，從南方而至的高溫是否會對舊金山灣產生重大影響，仍有待觀察。

氣候預報中心預測，今年灣區氣候與過去類似，隨著9月來臨，8月間遍及北加州各地的高溫將逐漸散去。然而舊金山灣9月氣候仍有其特別之處。

9月間從加拿大南下的急流將逐漸加強，吹散北加州灣區的濃霧，也會帶來灣區陣陣小雨。由於海風細微，灣區沿岸城市氣候將維持溫煦的狀態，舊金山將出現夏日的風情。舊金山9月平均高溫為華氏70.2度。9月上半月是舊金山最溫暖的時間。

雖然沿岸城市濃霧消散，陽光帶來溫煦的氣候，內陸地區將隨著太陽照射角度的變更，氣候開始轉涼，聖荷西9月均溫一般低於7月與8月均溫。內陸沙加緬度的氣溫變化將更為明顯，從8月的華氏90餘度均溫，降到華氏80中間度數氣溫。

氣象專家表示，灣區9月間氣溫將會在平常溫度上下震盪。另由於去年冬季雨水充沛，加州今年遭野火侵襲肆虐的情況，比過去幾年輕微許多。