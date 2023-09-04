奈爾斯峽谷漫步活動、整修計畫 佛利蒙部分路段將關閉

Hoodline報導，有鑒於即將來臨的一些活動與整修計畫，位於佛利蒙（Fremont）部分路段可能關閉或中斷，佛利蒙市警局（Fremont PD）呼籲市民做好準備。

市警局指出，奈爾斯峽谷漫步和翻滾（Niles Canyon Stroll & Roll）活動將於9月23日舉行。此一受歡迎的活動，將使奈爾斯峽谷路（Niles Canyon Road）部分路段，從當天凌晨4時至下午4時左右關閉，僅供行人與自行車使用，Fremont Side、Sunol Side和Palomares也將封閉道路。與會者可使用活動兩側指定停車場的免費停車和接駁車服務。

佛利蒙警局敦促與會者將背包和大型包留在家中，因現場會檢查所有包、袋。活動區上空也禁止使用無人機。他們鼓勵民眾注意周圍並報告可疑活動，確保所有參與者安全。

除奈爾斯峽谷漫步翻滾活動外，880號州際公路還將進行一項重要的修復工 程。該計畫將於2023年10月至2025年12月進行，涵蓋從佛利蒙大道（Fremont Blvd.）以南到阿拉米達縣／聖塔克拉拉縣（Alameda County／Santa Clara）共90哩，整修範圍包括修復坑洞、惡化的道路和加強安全措施等，加州 交通廳（Caltrans）計畫替佛利蒙和諾瓦克（Newark）駕駛提供更順暢的道路體驗。所有工程主要於夜間進行，I-880北向和南向車道將在夜間關閉，盡量減少對這條繁忙道路駕駛干擾。