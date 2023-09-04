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史大校長捲學術醜聞離職 同日2論文遭「科學」期刊撤稿

編譯組／灣區綜合報導
史丹福大學校長泰西爾拉文9月1日離職，同日他的兩篇論文被「科學」撤稿。圖為泰西爾拉文2016年10日接任校長時發表講話。（美聯社）
史丹福大學校長泰西爾拉文9月1日離職，同日他的兩篇論文被「科學」撤稿。圖為泰西爾拉文2016年10日接任校長時發表講話。（美聯社）

著名期刊「科學」（Science）9月1日對史丹福大學第11任校長泰西爾拉文（Marc Tessier-Lavigne）的兩篇備受矚目的論文發出了撤稿通知，同一天，他的校長任期也正式結束。拉文此前曾為這兩篇被撤稿的研究論文進行辯護，但他承認研究的數據被篡改了。

此次撤回的兩篇論文，是2001年發表在「科學」（Science）上的關於發育神經生物學的研究成果，共被引用了650多次，是拉文被引用次數最多的研究成果。

拉文在8月31日向社會發布的告別信中表示，執掌史丹福大學這些年，「是我職業生涯中最充實、最有價值的經歷。」

史大已任命前人文與科學學院院長理查德·薩勒(Richard Saller)為代理校長。校董會主席楊致遠表示，將於秋季組成新校長遴選委員會。

拉文將繼續留在史丹福大學從事研究工作。諷刺的是，這位新任命的終身教授（前校長），必須在第一天就撤回兩項研究成果。

史丹福大學的調查最終發現，這些論文存在「篡改的痕跡，並試圖掩蓋」。但報告沒有發現拉文本人篡改了任何數據，也沒有發現他當時知道這些篡改。

拉文早在2015年就知道了「科學」期刊論文中的具體指控，並與「科學」期刊就更正問題進行了溝通。「科學」期刊主編索普（Holden Thorp）說，撤稿時間與拉文任期的最後一天巧合。撤稿原定於8月25日進行，但由於措辭上的分歧而推遲。事實上，並非各方對撤稿通知都持一致意見，每篇撤稿通知都包含兩篇論文的第一作者斯坦因（Elke Stein）「不同意撤稿決定」的說明。

九十年代末，斯坦因在舊金山加州大學擔任教授期間首次與拉文共事，之後於2001年與他和他的實驗室一起搬遷到史丹福大學。據一位合作者說，有些人已經對斯坦因產生了懷疑，因為「她做的每個實驗似乎都很完美，每次都是如此。」也就在那個時候，人們也開始對拉文實驗室的文化產生了擔憂。

拉文進入基因泰克（Genentech）公司後，斯坦因轉往耶魯大學，但並沒有獲得耶魯大學的終身教職，具體情況尚不清楚。曾在2018年為斯坦因提供無薪研究職位的史丹福大學法律與生物科學中心主任格里利（Hank Greely）說，他認為斯坦因被拒絕終身教職是因為「她在9年時間裡只發表了兩篇論文」。

斯坦因回到史丹福大學擔任無薪研究員後，格里利回憶說，他曾試圖勸說她放棄申請史丹福大學多元化副教務長的職位，因為他覺得她不夠資格。

史丹福大學校長泰西爾拉文，9月1日離職。校董會將於秋季組成新校長遴選委員會。（美...
史丹福大學校長泰西爾拉文，9月1日離職。校董會將於秋季組成新校長遴選委員會。（美聯社）

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