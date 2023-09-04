金山社區撥款計畫主任 勒令休假

舊金山市府回應有關社區撥款計畫存在不當行為的指控，宣布立即採取行動，以確保撥款過程透明、公平。(Getty Images)

舊金山 市府行政官朱嘉文(Carmen Chu)、市府律師邱信福(David Chiu)與市主計官羅申福(Ben Rosenfield)1日聯合宣布，對於有關舊金山「社區挑戰撥款計畫」(Community Challenge Grant Program，簡稱CCG)疑有不當行為的指控，將立即採取行動。

這些指控，主要指「社區挑戰撥款計畫」在2016-2020年間，可能存在賄賂、挪用公共經費、財務利益衝突等行為。三位市府主管宣布的應對行動包括：

其一，由市行政官立即下令，「社區挑戰撥款計畫」主任漢瑞克斯(Lanita Henriquez)在目前開始進行執法調查過程期間，休帶薪行政假(on paid administrative leave)。

其二，市行政官與市府律師對「RDJ Enterprises」及其創辦人兼總裁瓊斯(Dwayne Jones)，以及任何被確認的附屬公司，啟動暫停與取消資格程序，以確保市府不會將公共資金用在與RDJ Enterprises及其附屬公司有關聯的款項與合約。

其三，市行政官要求主計官與市府律師，對CCG撥款聯合進行公共誠信審查，以確認該計畫的政策與程序，進行任何必要的改進。

舊金山市長布里德(London Breed)表示，當個人違背公眾信任的事發生，將會傷害我們的城市，破壞每天為公眾服務的全體員工的重要工作與承諾。她感謝市行政官、市府律師與主計官快速回應，以及透明的問責制承諾。市府已施行一系列良好政府改革，以解決存在的問題，並致力制定堅強的政策，高效率地為市民提供服務。

舊金山市議會議長佩斯金(Aaron Peskin)指出，此次是腐敗再次侵蝕公眾信任的又一個讓人沮喪的例子，需要民選領導層自上而下進行整改，市議會將與主計官、行政官與市府律師合作，遏止助長腐敗濫用行為。

朱嘉文強調，市府無法容忍濫用公共經費謀取個人利益。即使調查正在進行，也必須迅速採取行動、審查內部流程並確保問責。她感謝市府律師與主計官的獨立審查與建議。

邱信福表示，將確保撥款過程透明公平，被指控的個人無法再獲利，市府確保有足夠保護措施，協助防止個人挪用公共資金。主計官羅申福則指出，只有在強力控制與審查流程，並受到適當監督情況下，好的計畫才可發揮作用。