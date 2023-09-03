華埠名車展開幕 中央警分局長金拓漢亮相

剛被提拔為舊金山警局華埠中央分局局長的韓裔金拓漢（Jahan Eric Kim），晉升後首日就執勤華埠。（記者劉先進／攝影）

舊金山華埠 第三屆名車展2日舉行，活動希望帶動更多居民和遊客來華埠觀光，促進經濟發展和恢復。剛被提拔為舊金山警局華埠中央分局局長的韓裔金拓漢（Jahan Eric Kim），晉升後首日就執勤華埠。市議長佩斯金說，類似的活動可以促進舊金山的經濟恢復。

華埠名車展由華埠歷史文化協會與北美常用中藥展覽館聯合舉辦，白蘭社區基金會與舊金山藝術大學等多家機構協辦。活動舉辦地點為華埠都板街的加州 大道與百老匯街之間路段。現場展出上百輛骨董車、包括獲獎收藏級骨董車與名貴跑車。

中午12時，華埠人頭湧動，市民舉著手機或相機，在名貴豪車前拍個不停。加州公路巡警也在現場設攤，讓市民坐上巡警車拍照，還有市民請巡警假裝逮捕他，拍下人身第一張逮捕照。市議長佩斯金、退休前警局指揮官葉培恩（Paul Yep），州眾議員丁右立代表伍玉珍，金拓漢等參與此次活動。

佩斯金說，這是一個真正由社區主辦的活動。參加者來自全市和整個灣區，現場擠滿了遊玩的民眾，表明華埠又恢復了活力。「類似的活動可以促進舊金山的經濟恢復，這種影響既有經濟層面的，也有心理層面的。活動可以吸引人們，當大家一起參與時，意味著真正的成果。人們感覺來這裡很好，警員在街上巡邏，很安全，天氣也好。」

金拓漢分局長說，他入職金山警局20年，1995年曾在中央分局工作，但2日是晉升後第一天工作，「現在作為隊長回到這裡，很榮幸也很激動。社區民眾都站出來，支持彼此，感覺很棒。」