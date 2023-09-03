聖荷西首屆Lowrider日 跳跳車上街

經過改裝的Lowrider透過鏈條實現一個輪子懸空。（記者葛歆睿 / 攝影）

繼去年推翻Lowrider（俗稱跳跳車，是一種低底盤改裝車）巡航禁令（Cruising Ban）後，聖荷西 進一步擁抱Lowrider文化。9月1日，市長馬漢與聖荷西聯合Lowrider理事會成員及多位市議員一起，舉辦首屆聖荷西Lowrider日。

當日下午，警方封鎖了市政廳前4th Street與7th Street之間的Santa Clara Street。從街道到市政廳廣場、到圓形大廳內，停放展示了來自60個俱樂部的300餘輛Lowrider，每一台外觀都很獨特，彰顯車主的個性與品味，吸引許多民眾圍觀。

聖荷西聯合Lowrider理事會主席波蘭科（David Polanco）表示，在慶祝巡航禁令取消的同時，更要銘記那些為此付出的奉獻和毅力。「Lowrider文化一直蓬勃發展。即使在禁令時期，人們也沒有停止巡航、打造自己的車、幫助社區，這就是Lowrider文化。」

馬漢致詞感謝前市議員Raul Peralez提出並促使巡航禁令的取消。他說：「我們將Lowrider文化視為聖荷西的一部分，是屬於這座城市的文化與傳統。我們將繼續擁抱、慶祝Lowrider文化。」

而就在前一天，馬漢宣布計畫尋求與社交媒體平台合作，遏制街頭飆車（Sideshow）。對於兩種汽車文化的不同態度，他向本報解釋，Lowrider車主花費心血改裝，為自己的座駕自豪，因此在街上安全低速駕駛巡航，這些活動適合家庭，巡航的起源與聖荷西頗有淵源。而街頭飆車往往是危險的、非法的，充斥著魯莽駕駛、撞人事故、與槍擊 。