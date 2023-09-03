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聖荷西首屆Lowrider日 跳跳車上街

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
經過改裝的Lowrider透過鏈條實現一個輪子懸空。（記者葛歆睿 / 攝影）
經過改裝的Lowrider透過鏈條實現一個輪子懸空。（記者葛歆睿 / 攝影）

繼去年推翻Lowrider（俗稱跳跳車，是一種低底盤改裝車）巡航禁令（Cruising Ban）後，聖荷西進一步擁抱Lowrider文化。9月1日，市長馬漢與聖荷西聯合Lowrider理事會成員及多位市議員一起，舉辦首屆聖荷西Lowrider日。

當日下午，警方封鎖了市政廳前4th Street與7th Street之間的Santa Clara Street。從街道到市政廳廣場、到圓形大廳內，停放展示了來自60個俱樂部的300餘輛Lowrider，每一台外觀都很獨特，彰顯車主的個性與品味，吸引許多民眾圍觀。

聖荷西聯合Lowrider理事會主席波蘭科（David Polanco）表示，在慶祝巡航禁令取消的同時，更要銘記那些為此付出的奉獻和毅力。「Lowrider文化一直蓬勃發展。即使在禁令時期，人們也沒有停止巡航、打造自己的車、幫助社區，這就是Lowrider文化。」

馬漢致詞感謝前市議員Raul Peralez提出並促使巡航禁令的取消。他說：「我們將Lowrider文化視為聖荷西的一部分，是屬於這座城市的文化與傳統。我們將繼續擁抱、慶祝Lowrider文化。」

而就在前一天，馬漢宣布計畫尋求與社交媒體平台合作，遏制街頭飆車（Sideshow）。對於兩種汽車文化的不同態度，他向本報解釋，Lowrider車主花費心血改裝，為自己的座駕自豪，因此在街上安全低速駕駛巡航，這些活動適合家庭，巡航的起源與聖荷西頗有淵源。而街頭飆車往往是危險的、非法的，充斥著魯莽駕駛、撞人事故、與槍擊

市議員多恩向本報表示，Lowrider文化極具魅力，相信在亞裔社區中也有受眾。他希望聖荷西舉辦這樣的活動，能夠吸引更多亞裔群體認識並了解這種文化，增進不同族裔社區間的交流與融合。

馬漢（右二）、托雷斯（左一）、奧爾蒂斯（右一）與聖荷西聯合Lowrider理事會...
馬漢（右二）、托雷斯（左一）、奧爾蒂斯（右一）與聖荷西聯合Lowrider理事會主席波蘭科（右二）在首屆聖荷西Lowrider日。（記者葛歆睿 / 攝影）
聖荷西慶祝首屆Lowrider日，市政廳前停放展示了來自60個俱樂部的300餘輛...
聖荷西慶祝首屆Lowrider日，市政廳前停放展示了來自60個俱樂部的300餘輛Lowrider。（記者葛歆睿 / 攝影）
活動當日，除了Lowrider社區，也吸引許多民眾前來圍觀。（記者葛歆睿 / 攝...
活動當日，除了Lowrider社區，也吸引許多民眾前來圍觀。（記者葛歆睿 / 攝影）
每一台都外觀獨特，彰顯車主的個性與品味。（記者葛歆睿 / 攝影）
每一台都外觀獨特，彰顯車主的個性與品味。（記者葛歆睿 / 攝影）
馬漢稱透過與Lowrider車主交談，得知他們不會進行街頭飆車中的那些危險行為。...
馬漢稱透過與Lowrider車主交談，得知他們不會進行街頭飆車中的那些危險行為。（記者葛歆睿 / 攝影）

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