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徐安創辦金山首家美中雙文化學校

記者劉先進／舊金山報導
前金山華裔教育委員徐安發起創辦的非營利私立學校「徐大宏美中雙文化學校」，2日剪綵開業。（記者劉先進／攝影）
前金山華裔教育委員徐安發起創辦的非營利私立學校「徐大宏美中雙文化學校」，2日剪綵開業。（記者劉先進／攝影）

前金山華裔教委徐安（Ann Hsu）發起創辦的非營利私立學校「徐大宏美中雙文化學校」（Bertrand D Hsu American & Chinese Bicultural Academy），2日剪綵開幕。徐安說，該校是金山第一所美中雙文化、K到12全日制學校，希望結合美中教育特點，打好知識基礎，培養學生的創意和批判性思維。

學校的名字是為了紀念徐安已故父親徐大宏（Bertrand D Hsu）。徐安母親項蕊芳，學校咨詢委員會成員Douglas S. Chan、Quentin L. Kopp、Bill Maher、John F. Rothmann、Yulin Xu、東華醫院行政總裁張建清（Jian Zhang）等出席。

張建清表示，當她得知徐安準備創建學校時，曾問徐安，「從零開始創建一所學校，還是雙文化的，你知道有多難嗎？但我剛剛進去一看，非常吃驚，也很高興。」

張建清說，很讚賞學校的理念，「修身齊家治國平天下」。「這個願景很勇敢。我們教育自己，有能力照顧好一個家庭，整個家庭就會去照顧社區，國家將變得和諧。全國各地都在談論多樣性、公平和包容，這種場景將首先在此地出現。」

徐安說，7個半月前忽然有辦學校的想法。她曾擔任教育委員，瞭解教育系統的運轉，深知可以結合美中兩國的教育特點，將學校做得更好。比如，中國教育要求記憶、背誦和熟練，但不能總用一個方法練習。美國教育提倡批判性思維和創意，「但若沒有知識積累，怎麼批判性思考？我的學校，希望先打好基礎，激發學生創意，再教授批判性思考問題。」

徐安表示，該校近期招收學前班到八年級學生（K-8），每班最高招生20人。遠期希望擴大學校規模，重新裝修，招收學前班到12年級學生（K-12），最多可容納學生260人。目前報名入學的學生有6個，只有兩個年級，分別是K1，以及K5、6年級合併班，目前是滾動式錄取。學生進入後，學校據相應水準安排不同年級，由老師個性化教學。學校除傳授知識，還希望教學生做人，所以其理念為「修身齊家治國平天下」。

她說，學校有園藝課、書法課，每周還會帶孩子們外出，利用舊金山美麗多元化的環境，教育孩子。學校沒有請清潔工，希望讓孩子自我管理，大學生服務小學生。孩子自己洗碗，學生整理好教室，才能回家。「美中雙文化學校，和美中雙語學校有不同。教材都是全英文的，每天一節中文課，注重的是文化教育，用英文教授中國傳統文化和歷史。」

徐安說，希望學校結合美中教育特點，打好知識基礎，再培養學生創意和批判性思維。（記...
徐安說，希望學校結合美中教育特點，打好知識基礎，再培養學生創意和批判性思維。（記者劉先進／攝影）
不少市民參觀學校。（記者劉先進／攝影）
不少市民參觀學校。（記者劉先進／攝影）

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