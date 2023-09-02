研究：醫療服務不平等 有色人種、低收入 心臟病發作難獲及時救治

最新的一項研究報告顯示，有色人種、低收入人群和農村地區的居民，在心臟病發作時得到及時救治的可能性較低。（美聯社）

舊金山加大本周的一最新研究報告表明，有色人種、低收入 人群和農村社區的居民，在心臟病 發作時得到及時救治的可能性較低。

這項研究發表在本周三的《美國心臟協會雜誌》（Journal of the American Heart Association）上，其作者之一，急診室醫生蕾妮夏（Renee Hsia）博士說：「我看到很多病人得不到很好的治療，他們來到急診科是不得已才送來的。」

蕾妮夏的研究發現，來自富裕社區的心臟病患者當天接受及時治療的可能性要高出20%，其中包括一種叫做經皮冠狀動脈介入治療的創救程序。在這種微創在治療過程中，會安裝支架以擴張動脈並改善血流。

從2006年1月1日到2020年12月31日，加州 有60多萬名被診斷為心臟病發作或急性心肌梗死的患者參與了這項研究，該研究將患者分為五個具有不同優勢的群體。衛生政策研究助理菲德米爾（Madeline Feldmeier）說：「在其他研究中，人們可能會關注種族、民族、收入或種族隔離等因素，而這項研究則將這些因素匯總在一起，這樣我們就可以綜合考慮社會經濟劣勢對這些人群的影響。」

與處境糟糕的社區相比，條件好的社區居民在住院期間接受支架治療的可能性要高出15%，同時在接下來的幾個月和幾年中死於心臟病的可能性更小，復發或重返醫院的可能性也更小。菲德米爾還指出，鑒於弱勢群體可能根本沒有保險且沒有能力採用急救車來尋求幫助，治療結果的差距可能會更大。

醫院目前的設置方式也會加劇醫療服務的不平等，醫院為保持盈利而競爭，使那些生活在最優良社區的人更容易獲得醫療服務。

急診醫生蕾妮夏和其他研究人員計畫將此類研究應用於其他需要快速干預的嚴重健康問題，如中風，以進一步說明這些社區的醫療服務之間存在的巨大差異。

她說：「目前的現狀，是我們的社會將醫療保健市場化的後果，我們有辦法調整醫療系統，但這需要根本性的改革」。