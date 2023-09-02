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橫行100多年 舊金山汽車竊案未改善

編譯組／31日綜合報導
舊金山目前的汽車盜竊危機非首見，100多年前就曾發生。(Getty Images)
舊金山目前的汽車盜竊危機非首見，100多年前就曾發生。(Getty Images)

時值1918年的舊金山，汽車在這座城市存在少於15年。但是，汽車闖入竊盜(car break-ins)就已成為全面性的治安問題，當時，警察委員會主席羅奇(Theodore Roche)停在14街與市場街的車，被闖入竊走2個備用輪胎。

根據「紀事報」1918年12月1日報導，輪胎竊盜幾乎成為當時每晚都會發生事情，令人驚訝的是，在舊金山這樣治安良好的城市，這種犯罪行為竟會被允許猖獗發生。

然而，時至今日，近2年多以來，舊金山汽車竊盜一直占據新聞版面，引起民眾關注。儘管兩起事件相隔超過一個世紀，但兩者相似之處竟不可思議。

2023年汽車竊盜危機以令人沮喪描述與大膽竊賊故事，占據新聞版面，其中包括近來發生在地方檢察官與警察局長防治汽車闖入竊盜記者會附近，發生盜賊集團打破遊客租賃汽車窗戶事件。1910年代，竊賊成群結隊遊蕩、光天化日之下闖入汽車，犯罪集中在市中心購物區，民眾對警察感到沮喪絕望。

100多年前，被盜物品包括工具、公事包與大衣，但備胎是竊賊最覬覦的目標。根據「紀事報」報導，單單1918年9月，備胎竊盜造成損失超過1萬元，若在通貨膨脹調整後，損失超過26萬元。

汽車竊盜肆虐問題並非靠一個行動就可結束，而是政府、媒體與汽車產業一系列行動。1920年代初，「紀事報」轉向教育，提供專家建議以避免汽車闖入盜竊。有人建議給備用胎上鎖，甚至在車內物品使用牌子標記。

舊金山監管機構採取行動，規定去除輪胎上識別碼為非法，警察局在汽車竊盜專案小組增加探員、傍晚5時至凌晨1時輪班，這段時間是搶劫案常見時間。可能更重要的是，第一批配備鑰匙的汽車，1920年開始生產；「鎖門」成為廣告常見字眼。

不過，正如「紀事報」1920年開始刊登一名匿名的前汽車闖入者、署名「汽車盜賊」(By An Automobile Thief)專欄所述，汽車盜竊很容易，因為很多駕駛都很粗心，但並不值得，因為發現所有同夥都被抓了。

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