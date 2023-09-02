舊金山商店停業、犯罪率高、居民遷離 矽谷商業、房產乘勢興起

舊金山Westfield購物中心內Nordstrom百貨公司，宣布關門。（美聯社）

舊金山 Westfield購物中心過去數十年名聞遐邇，圓頂玻璃建築的九層大樓，座落於市中心，成為舊金山繁華富裕的象徵。而今景象全非，購物中心的所有人計畫將整棟建築退給貸方，已在該中心內經營35年的Nordstrom Inc. 日前宣布停止營業。

但是，相距只不過一個鐘頭的車程遠，聖荷西的Westfield購物中心，一般稱為Valley Fair 購物中心，情景卻完全兩樣。Valley Fair同樣位於矽谷 的中心地帶，內部新開設了三層樓的義大利飯店Eataly、蒂芙尼 (Tiffany & Co.) 珠寶店等豪華商店。根據報導，從2019年疫情 前至今Valley Fair 的營業額已增加66%。

新冠疫情後，舊金山市區發展情況落後於其他美國主要都會，許多科技公司採取遠距工作、裁減員工，或者甚至遷離舊金山，造成市區辦公室的空置率高達30%。疫情期間，約有4萬舊金山居民遷離。而根據專家估計，舊金山人口到2060年時將比目前減少3%。

安保公司Kastle Systems指出，疫情過後，矽谷員工回流上班情形事實上比舊金山還緩慢。不過矽谷居民分散，除了辦公大樓外，還有許多科學園與購物中心。因此既使員工沒有返回公司上班，造成的影響也沒有像舊金山如此深遠。三家矽谷大廠蘋果、Google母公司字母 (Alphabet) ，以及英偉達 (Nvidia) 市值都已超過1兆元。專家估計，矽谷居民人數仍有成長空間。

聖荷西市長馬漢 (Matt Mahan) 樂觀預測，在龐大面積與充沛人才資源情況下，矽谷也是一個歡迎商業發展的城市，有一天「舊金山灣區」之名可能會改為「聖荷西灣區」(San Jose Bay Area)。

灣區人口遷徙，對房地業產生影響。根據房地產經紀商Redfin，矽谷聖他克拉拉市中間房價高達150萬元，比一年前上漲8%，而相對而言，舊金山需求量下降，中間房價比一年前跌落8%為130萬元。

舊金山城市發展面臨嚴重的挑戰，如高犯罪率與骯髒街頭，結果許多舊金山居民紛紛遷徙到外地。舊金山市長布里德 (London Breed)在挑戰面前，鬥志仍然堅強。她說，將重振舊金山市區，降低徵稅，吸引廠商進駐市區辦公大樓，甚至將Westfield 購物中心改建成足球場。

布里德日前於市政廳接受訪問時稱，舊金山過去也曾面臨不景氣的挑戰，可是舊金山社區總是充滿信心，吸引不同的產業，重新振作發展。