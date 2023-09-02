矽谷老人被騙子盯上 2萬元蒸發

聖他克拉拉縣地檢長辦公室有一條老年人詐騙熱線，協助矽谷老人免於被詐騙。（Getty Images）

斯威尼（Sharon Sweeney）從家得寶（Home Depot）開車回來時，接到了一個陌生號碼打來的電話，這個電話最終讓她付出了高昂的代價。

來電者自稱羅伯特（Robert），他是77歲的斯威尼當天接到的第一個冒充政府人員的電話。斯威尼說，他們編造了一系列偽造的文件和說法來嚇唬她，甚至說服她簽署了一份虛假的保密協議，引導她不要告訴任何家人、朋友或當局。騙子們讓她聽了好幾個小時的電話。

在他們的指使下，斯威尼從銀行帳戶中取出了2萬美元，並透過比特幣（Bitcoin）（一種難以追蹤的數字貨幣）寄給了騙子，從此她的錢就永遠地消失了。

「這是精神控制，」斯威尼告訴聖荷西 焦點報（San Jose Spotlight），「它讓妳感到非常脆弱，不斷地自問自答，為什麼我沒有對此警覺？」

這2萬美元不僅是她再也拿不回來的巨款，也是她的丈夫、前信使報（Mercury News）記者弗蘭克-斯威尼（Frank Sweeney）在2021年去世前留下的積蓄。這次經歷讓她震驚不已，為了應對情緒上的後遺症，她現在正在接受治療。

斯威尼的經歷並不罕見。根據聯邦調查局（FBI）2022年的「老年人欺詐報告」（Elder Fraud Report），全美60歲以上老年人遭受的經濟損失高達31億美元。加州 因欺詐而受害的老年人數量位居榜首，去年有1萬1500多例，這相當於超過6億2000萬美元的損失。

斯威尼說：「（這些騙局）正在從我們的社區捲走錢財，數額巨大。」

聖他克拉拉（Santa Clara）縣地區副檢察長布爾拉德（Cherie Bourlard）說，老年人之所以成為騙子的目標，是因為他們可能有大量存款、貴重物品或大量房屋產權。她說，老年人也更容易受騙，因為他們可能不那麼精通技術，更容易相信別人，或者可能有身體或認知障礙。

布爾拉德告訴 聖荷西焦點報，「金融虐待老人的行為非常可怕，因為當老人成為目標時，他們在經濟上恢復的能力就會降低。這是毀滅性的，因為這發生在他們的黃金歲月。」

據布爾拉德稱，老年人最常成為家庭成員、護理人員、朋友和陌生人的目標。她說，這些詐騙 通常以抽獎、冒充政府官員、技術詐騙和通過網上戀愛關係進行詐騙的形式出現。

布爾拉德說，重要的是，親人要檢查他們年長的家庭成員，幫助他們防範潛在的詐騙。她還說，受害者可以聯繫成人保護服務機構、當地執法部門、聯邦貿易委員會或聯邦調查局來舉報騙局。她說，聖他克拉拉縣地檢長辦公室有一條老年人詐騙熱線，號碼是1-855-DA-ELDER或 1-855-323-5337，居民可以就索賠的合法性提出問題。

斯威尼說，她希望自己的故事能幫助其他人避免上當受騙。「這對我來說太難了，我不想再看到其他人遭受這樣的痛苦。」