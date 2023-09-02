我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

聯邦貿易委員會提醒 5類流行騙局要小心

記者劉先進／舊金山報導
聯邦貿易委員會律師戴維森說，最多的五種騙局是冒名頂替、網路購物、抽獎和彩票屁那句，投資詐騙和商業和就業機會詐騙。 （記者劉先進／翻攝）
聯邦貿易委員會律師戴維森說，最多的五種騙局是冒名頂替、網路購物、抽獎和彩票屁那句，投資詐騙和商業和就業機會詐騙。 （記者劉先進／翻攝）

聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體（EMS）1日舉行論壇「如何識別人工智慧和網路釣魚詐騙」。聯邦貿易委員會律師戴維森說， 最多的五種騙局是：冒名頂替、網路購物、抽獎和彩票、投資詐騙和商業和就業機會詐騙。

戴維斯表示，網路釣魚指的是，試圖竊取消費者的資訊、個人資訊、財務資訊密碼。大家最熟悉的網路釣魚形式，就是基於電子郵件的網路釣魚攻擊，有人電郵聲稱自己來自微軟，或者附上一份PDF格式的發票，試圖獲得信任，說服人與他們合作。

網路釣魚正在發生變化，並以新形式出現，特別是技術領域的釣魚和增強人工智慧的釣魚。今年上半年，FTC收到的詐欺報告超過100萬份，去年超過200萬份，當消費者發現詐欺行為時，可以向FTC報告，也可向州總檢察長或商業改進局（Better Business Bureau） 報告，「我們會將這些報告彙總並與執法部門分享，這是了解詐欺行為及詐欺行為如何變化的主要工具之一。」

他表示，過去數年，消費者被欺詐損失的資金為45億元，雖然報告數量下降，但消費者報告的損失金額卻在上升。第一種是冒名詐騙，冒名詐欺或網路釣魚，壞人聲稱自己隸屬於政府、亞馬遜或微軟、某知名公司，或某個家庭成員，企圖說服消費者提供個人或財務資訊；第二種騙局是，網路購物詐騙，消費者購買了商品，但商品卻從未送達。「我們接到的關於冒名詐欺的投訴，是第二類購物類投訴的兩倍。」

此外，第三種是抽獎和彩票騙局，消費者會收到中獎通知或中獎資訊，他們只需支付處理費或手續費，當消費者支付費用時，才知道根本沒有中獎；第四類是投資詐騙，在疫情期間尤為猖獗，人們被困在家中時，有人會聯絡說有一種投資策略賺錢。投資加密貨幣、外匯交易或日內交易（day trading），但對方要麼會說，「把錢給我，幫你投資」，要麼教你投資策略，當消費者付了錢，發現錢被騙。最後一類是商業和就業機會詐騙，消費者被告知，如果付錢給某人，對方提供工作或傳授一門技術，讓人創業。也許是開設亞馬遜商店或在網上銷售產品。當消費者投資於這些機會，沒有看到承諾兌現。

戴維斯說，對去年、今年消費者報告追蹤分析發現，社群媒體是詐欺者聯絡消費者的主要方式，電話仍然是一種非常流行的方式。儘管電話詐騙的損失總額不是最高的，但損失中位數卻是最高的，因此，當消費者成為以電話為開端的詐騙的受害者時，數據顯示，他們要比其他詐騙付出更多的代價，而在2022年，短訊是詐欺投訴的主要聯絡方式。

聯邦貿易委員會律師戴維森說，最多的五種騙局是冒名頂替、網路購物、抽獎和彩票屁那句...
聯邦貿易委員會律師戴維森說，最多的五種騙局是冒名頂替、網路購物、抽獎和彩票屁那句，投資詐騙和商業和就業機會詐騙。 （記者劉先進／翻攝）

詐騙 釣魚 詐欺

上一則

打造「永恆加州」 矽谷科技富豪公布藍圖

下一則

網路釣魚 利用AI複製聲音冒充家人騙錢

延伸閱讀

「爺爺 我坐牢要交保釋金」小心AI假冒家人聲音網路釣魚

「爺爺 我坐牢要交保釋金」小心AI假冒家人聲音網路釣魚
經濟疲弱 北京辦公樓第2季空置率創13年新高

經濟疲弱 北京辦公樓第2季空置率創13年新高
15.8億兆彩頭獎 佛州1注獨中 彩券史上第3高、兆彩最高

15.8億兆彩頭獎 佛州1注獨中 彩券史上第3高、兆彩最高
加大秋季班錄取 加州申請者人數創歷史新高

加大秋季班錄取 加州申請者人數創歷史新高
NBA／湖人天價續約戴維斯 總經理：他想當球隊領導者

NBA／湖人天價續約戴維斯 總經理：他想當球隊領導者

熱門新聞

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被廣播瘋狂點名

2023-08-31 20:16
此為方女士和先生此前存入的支票收據。（受訪者供圖）

華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

2023-08-31 01:24
Baekjeong的烤牛舌。（取自Yelp）

人氣韓式烤肉店進軍灣區 有人願排6小時吃它

2023-08-26 02:18
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）

搶購Swatch限量表 100多人徹夜在聯合廣場排隊

2023-08-31 02:14
華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場2遭「小費攻擊」 耽誤時間 被廣播瘋狂點名

2023-09-01 02:20
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取自加州高速鐵路管理局網站）

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

2023-08-28 01:28

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元