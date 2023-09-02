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網路釣魚 利用AI複製聲音冒充家人騙錢

記者劉先進／舊金山報導
聯邦貿易委員會營銷實踐部律師戴維森表示，在網絡釣魚欺詐中，常見的是冒充家庭成員，聲稱有家庭緊急情況。如今有AI技術加持，讓騙子的手段更可信。（記者劉先進／翻攝）
聯邦貿易委員會營銷實踐部律師戴維森表示，在網絡釣魚欺詐中，常見的是冒充家庭成員，聲稱有家庭緊急情況。如今有AI技術加持，讓騙子的手段更可信。（記者劉先進／翻攝）

聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體（EMS）1日聯合舉行論壇，討論主題為「網路釣魚（CatPhished）—如何識別人工智慧和網絡釣魚詐騙」；聯邦貿易委員會營銷實踐部律師戴維森（Benjamin Davidson）表示，在網路釣魚欺詐中，常見的是冒充家庭成員，聲稱有家庭緊急情況；騙子從社媒上下載受害者30秒音頻檔，利用人工智慧技術複製模仿聲音，輸入相應的文字，製造騙局，比如打電話說，「爺爺，坐牢需要保釋金。」失去駕照要買機票，又或遭遇車禍要賠錢搞定問題，等等。

戴維森說，在冒充家庭成員、聲稱家庭緊急情況的騙局中，最常見的是，壞人電話受害者，口中叫著爺爺或其他成員的稱呼，聲稱有麻煩，需要一筆錢。比如說，假裝自己坐牢了，需要錢保釋；或出國旅行丟了護照，要錢買機票，又或出了車禍，需要付錢擺脫困境。「騙子經常說，請不要告訴任何人，我的父母會生氣，配偶會很失望。我只需要你快點給我匯款。這些都是大家耳熟能詳的騙局，已經存在很久。」

戴維森表示，AI人工智慧幾乎讓騙局更可信、結果更糟糕。如果人們在網路上查找，可以找到十幾家公司幫助創建複製語音樣本，這很容易做到。複製語音技術有巨大用途，罹患疾病的失聲患者，可以很好地利用這些技術，但不幸的是，「犯罪者」也可以利用。在社交媒體上下載某個人說話的視頻或30秒內的音頻檔，利用AI複製聲音，然後輸入文字，讓複製的聲音朗讀。這意味著在家庭緊急情況騙局中，呼叫電話的聲音不一定是騙子的，可以是一個聽起來非常像家庭成員或親人的聲音。「這種經歷真的很令人不安，因為聲音聽起來難辨真假。」

戴維斯建議，如果有民眾在半夜接到這樣的電話，緊迫感不言而喻。如果不慌不忙的處理騙局，不大實用。民眾應該問一個挑戰性的問題，或者做一些事情來確保與自己通話的人，真的是電話中自稱的身分，「這並不需要什麼花俏的東西，就像家人提前安排好的密碼一樣。如果我問太太，告訴我一些關於我的事情，讓我相信『你就是你』，這對她來說應該易如反掌，比如我們的孩子叫什麼名字？隔壁鄰居是誰？我們昨晚吃了什麼？任何非常簡單的事情，都能相當高的水準讓人判斷所處理的情況是否真實。如果有一個非同尋常的要求，有人打電話給你，向你要錢問上述這些問題，以確認致電者的身分，這也是保護自己的好方法。」

聯邦貿易委員會營銷實踐部律師戴維森表示，在網絡釣魚欺詐中，常見的是冒充家庭成員，...
聯邦貿易委員會營銷實踐部律師戴維森表示，在網絡釣魚欺詐中，常見的是冒充家庭成員，聲稱有家庭緊急情況。如今有AI技術加持，讓騙子的手段更可信。（記者劉先進／翻攝）

釣魚 人工智慧 AI

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