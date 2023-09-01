遏阻性暴力 BART將減車廂數量、增夜班班次

捷運正式啟動的「不要再多一個女孩」第二階段的措施。圖為宣傳海報。（BART官方網站）

捷運 （BART）8月31日在柏克萊市中心捷運車站廣場舉行記者會，啟動應對BART性騷擾 和基於性別的暴力的「不要再多一個女孩 」（Not One More Girl)」行動第二階段的措施。

BART首席聯絡官托羅斯特 (Alica Trost) 介紹了「不要再多一個女孩」第二階段將採取的措施。包括：從9月11日起減少每趟列車的車廂數量，因為空車廂是女孩們最擔心遭到騷擾和襲擊的地方；增加晚間和周末列車班次，減少乘客在站台上等待的時間；分發新的「旁觀者干預」宣傳卡片，鼓勵旁觀者積極干預和舉報騷擾行為；在車廂和車站張貼新的包含安全提示的藝術宣傳海報。

此外，BART在2024財年還將繼續與「女孩聯盟 （Alliance for Girls)」合作，開發一套有青少年參與設計、針對性騷擾行為的BART乘客安全評價體系，確立安全量表和評估策略，導引BART的預防和干預措施的實施。與此同時，培訓第一線員工更好地幫助受到性騷擾和性別暴力傷害的乘客，特別是那些來自邊緣社會群體的乘客。

「騷擾很大程度上是對另一個人的貶低，」屋崙藝術學校12年級學生蘇阿雷斯（Karol Suarez)說， 「在這樣的文化裡，人的聲音得不到重視，特別是有色人種女性的聲音。」

今年春天開始，蘇阿雷斯就開始參與「不要再多一個女孩」項目的活動，並且幫助創作了項目第二階段的主題——「我們的故事：勇氣」（Our Story of Courage)。

「這個項目強調了人們能安心乘坐交通工具的重要性，（交通工具）一個屬於所有人的空間，」蘇阿雷斯說，「參與項目給了我希望，讓我覺得我們這個社會還不是一團糟。即使是一個小的群體也能實現大的改變。」

「不要再多一個女孩」是由BART和社群組織合作BIPOC (非裔、原住民和有色人種) 青少年主導，旨在制止BART上性騷擾和基於性別暴力的行動。BART強調，這裡的「女孩」是泛指，包括天然性別女孩、變性女孩、非二元性別青年、跨性別 青年、酷兒性別以及任何自認是女孩的青年。

「不要再多一個女孩」第一階段的行動2021年4月啟動，包括與「女孩聯盟」及其他組織合作啟動「防止性騷擾」計畫；在「乘客環境調查」中增加「你在過去6個月中乘坐BART時是否經歷過基於性別的性騷擾？」問題；在BART手機程式犯罪報告應用中增添「性騷擾 （非犯罪性）」條目等。通過鼓勵青年參與研究，文化藝術活動和政策傾斜，打破舊有性別犯罪的溫床，營造賦予乘客力量的機制。BART的外聯部和藝術項目經理合作，吸引本地女孩和跨性別青年分享她們的BART乘坐體驗，創作行動宣傳材料。大約有500名9到24歲的灣區青少年參與了這些研究和創作活動。