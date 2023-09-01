勞工節購物 調查：比疫前更理性 高物價讓人精打細算

Wayfair 最高折扣70%。（ Wayfair 網站截屏）

勞工 節長周末就在眼前。商家照例在節前開始促銷，但是，相比疫情期間，人們的消費變得更理性。高企的物價也讓人們更加精打細算。

Numerator公司多年持續跟蹤調研消費數據。根據其發布的「2023年勞工節購買意向前瞻」報告，60%的消費者計畫今年慶祝勞工節，相比2022年的75%有所下降。86%的消費者會考慮通過各種方式減少支出，其中54%的人表示會購買打折商品，35%表示會準備更經濟實惠的餐食，32%的人打算使用更多的優惠券，23%表示要轉而購買店家自有品牌，還有20%的人會去一元店或折扣店購物。

不過，夏日即逝、秋日將至，正是換季購物好時節。那麼，各大商家都有哪些好deal呢？

Target:從現在開始到9月4日，廚房和餐廳用品最高折扣30%。從冰箱、微波爐到咖啡 機、電飯鍋都有不錯折扣。網紅Oster MyBlend便攜個人攪拌機從29.99元直降19.99。Keurig K-Classic咖啡機從139.99元降價到109.99。特富T-fal 不沾鍋20件套從109.99減價到79.99元。同時所有戶外燒烤商品都以低價銷售。

Costco:三星 電子勞工節省錢活動從8月28日開始到9月10日結束。冰箱折扣可達到1500元，洗衣機折扣有800元，電視和便攜電腦也有百元以上折扣。會員獨享的其他折扣從8月30日開始到9月24日結束，包括家居、日用品、食品、保健品、衣服和電子產品等，品種豐富。米其林輪胎也有50元至100元的折扣，且免費安裝。

Costco三星電子勞工節省錢活動。 （Costco 網站截屏）

Walmart:帶籃球架防護網10呎兒童蹦床從499.99元降價到179.99元。GE不鏽鋼雙開門智能冰箱從4199元降價到2949元。Real Relax按摩椅999元降價到688元。基本每個品類的商品都有降價，折扣最高可以達到65%。

Walmart 蹦床降價。（Walmart網站截屏）

Amazon:iRobot Roomba 694 掃地機器人從274.99降價到179元。Waterpik水牙線，原價99.99元，現價59.99元。KitchenAid 藝術家系列5夸脫廚房機，原價459.99，現價389.37。此外，蘋果、三星、索尼、博世等電子產品都有大幅折扣。Prime會員還有專屬福利，享受更多折扣。

Wayfair:勞工節大清倉折扣高達70%。部分床墊打折可以達到500元。Lakela書桌從449元降到174.99元，有褐色和黑色兩種可選。Modway電視櫃從650元降價到239.75元。Helmick 6抽屜櫥櫃從689元降價到269.99元。Cable Performance地毯原價265元，現價59.99元。

Homedepot:勞工節打折只到9月4日，欲購從速。LG 26平方呎不鏽鋼雙開門冰箱2599元降到1998元。三星前開門4.5平方呎高效自淨洗衣機999元降到628元。LG30吋6.3平方呎智能電氣爐灶1049元降至798元。其他電扇、電鑽、微波爐、梯子等家用設備也有50元以上折扣的。

IKEA:勞工節恰逢宜家80週年慶，折扣超過一千種商品。床及床上用品，食品和書桌一律8折。此外大學師生還可以享受額外85折優惠。活動只到9月5號，售完即止。9月5號前購物即可獲得一張15元抵用券，可以在9月6日到10月10日期間任何購物超過150元時抵用。

Nordstrom:夏季甩賣折扣高達60%。 Tory Burch的Miller Knotted涼鞋折扣從198元直降60元到138.6元。不僅是夏裝，秋裝也同樣打折。

Gap:最高70%折扣。部分牛仔褲，運動衫及T恤5折。其他一律40%折扣。

Carter’s:所有商品全部5折。