舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

舊金山最大住宅業主「Veritas Investments」，傳將出售75棟公寓大樓。(取材自Veritas官方臉書)

由華人企業家創辦的舊金山 最大住宅業主「Veritas Investments」，傳將出售其名下四分之一資產，即75棟公寓大樓共計2149間公寓單位，目前已選定買家，即由「Ballast」接手。

「舊金山紀事報」報導，根據一名直接知悉這宗待定交易但未獲授權公開的發言人士透露，「Ballast Investments」準備接管75棟公寓大樓的所有權，這些資產的原業主貸款高達9億4000萬元。Ballast Investments接手後，將成為舊金山市最大房地產 公司之一。這項出售交易尚未結束，交易價格未知。

在疫情與遠距工作導致住房需求疲軟之後，Veritas今年初開始拖欠貸款。公寓資產占Veritas持有控股約四分之一，目前其持有公寓總數已超過8000間，高於去年的6500間。

Veritas發言人表示，整個商業房地產業面臨逆風，導致公司走到今日的狀況，但現正開始看到潛在的好轉跡象。將持續承諾耕耘舊金山，包括房地產業，未來仍有巨大的機會。

Veritas財務困境部分反映其崛起過程：公司由華裔創業家歐日龐（Yat-Pang Au）於2007年創立，2011年Veritas向Lembi家族收購了CitiApartments旗下約2000間公寓後，大舉擴張。

舊金山經濟受到疫情嚴重打擊，但外界對城市裡供應有限的公寓大樓，仍感興趣。根據房地產紀錄，去年，Veritas附屬公司以3300萬元購買了位於Polk St.（2222-2254號）的Russian Hill公寓樓42間公寓，並以1300萬元買進瑪連納（Marina）位在3839 Divisadero St.的18間公寓。

買家「Ballast」總部位在舊金山，為「Brick + Timber」租賃機構所有者，也是去年來活躍的地方買家。根據房地產紀錄，去年10月，Ballast和全球最大私募股權公司之一的凱雷投資集團（Carlyle Group）合作，以1560萬元收購了位在899 Green St.擁有38間公寓單位的Russian Hill房地產。2022年5月，Ballast還與凱雷一家附屬公司以880萬元收購太平洋高地（Pacific Heights）地址2028 Scott St.的12間公寓。

Veritas面臨的挑戰，首先是房租下跌。根據「Apartment List」數據，舊金山去年都會區租金 中位數下跌4.3%，是全國降幅最大地區之一。另一項挑戰，則是Veritas租戶先前曾控訴公司驅逐租金管制單位的居民，以便他們可租給較富裕者，但公司否認了這一指控。