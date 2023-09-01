舊金山經文處 迎新送舊

駐舊金山台北經濟文化辦事處30日舉行迎新送舊活動。（記者江碩涵／攝影）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處30日舉行迎新送舊活動。舊金山經文處長賴銘琪表示，感謝離任同事在任期間的努力及所取得的成果，同時也歡迎新同事加入。

這次的迎新送舊活動，離任組長蕭美蕙負責學務，而新任的組長郭卉蓁負責媒體跟協助南灣僑務、教育組組長董慶豐、副組長郭順德負責領務、副組長張文榮負責內華達、舊金山事務、觀光 組秘書洪幸慈負責觀光推廣、秘書蔡育琦則負責文件證明。

蕭美蕙表示，任內經歷過兩次首長級過境專案，感受到美台關係的狀態愈來愈好，近期過境美國的副總統賴清德專案來看，可以感受到美方的禮遇以及給予的尊嚴。她說，其實許多學術界的高層也想與台灣有更多接洽。

蕭美蕙表示，「Why Taiwan Matters」，台灣要說台灣自己的故事，也愈來愈多年輕學子了解到，如果想要學習Chinese Study，應該要到台灣學習，因為台灣有學術資源的開放性，也有相當多學術機構互相合作，期許未來會有愈來愈多領域的人才交流，也讓台灣有更多表達立場與交流的機會。

賴銘琪表示，感謝離任同事在任期間的努力及所取得的成果，同時也歡迎新同事加入。除了迎新送舊活動外，經文處近來也有喬遷之喜。