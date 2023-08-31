巴市居民搶救華裔「蘆筍大王」舊廠房 籲保留歷史遺址

趙爍垣的罐頭工廠舊址面臨拆遷。（霍茲枚提供）

巴洛阿圖市不久將最終決定位於340 Portage Ave一處廠房的重建計畫。然而這處廠房背後，卻是上世紀初灣區 的一位華人商業巨子趙燦垣（Thomas Foon Chew）塵封於歷史與歲月中的往事。在排華法案最嚴酷的上世紀，趙燦垣在灣區開辦多處工廠，擁有當時全美第三大的罐頭工廠，改革了蘆筍罐裝技術，被譽為「蘆筍大王」。他在41歲時不幸因肺炎逝世，舊金山唐人街超過2萬5000人為其扶靈。

霍茲枚（Terry Holzmer）是巴洛阿圖學區的一位普通教師，偶然的機會他讀到查普曼 （Robin Chapman）所著的 「灣區歷史名人」一書，裡面記錄了趙燦垣的事蹟。面對市議會討論拆掉廠房興建74間聯排屋的提議，他在眾籌網站上募集了1500元的資金，申請將罐頭工廠的舊廠房列為歷史遺跡，免於拆遷。

趙燦垣在灣區開辦多處工廠，擁有當時全美第三大的罐頭工廠，改革了蘆筍罐裝技術，被譽為「蘆筍大王」。（翻拍自查普曼「灣區歷史名人」）

「了解Thomas Foon Chew非常重要，很不幸的是歷史已經幾乎遺忘了他。他在難以想像的種族偏見和歧視的環境中所達到的成就應該獲得認可，」霍茲枚說，「我們往往忘記了這一點，我們的下一代如果忘記了他們是從哪裡來的，對整個社會會是極大的損失。」

霍茲枚力圖保存罐頭工廠舊廠房。（霍茲枚提供）

巴洛阿圖前市長侯爾曼（Karen Holman）表示，「有一個實體的、人人可以拜訪的歷史遺跡，非常重要。人們會對因為實在的體驗經歷，而加深對歷史的理解。人們會說，哦，這就是那個什麼什麼發生的地方。保存觸手可及的歷史遺跡是非常重要的。特別是考慮到趙燦垣在Alviso的工廠今天已經蕩然無存了。」

目前，罐頭工廠舊址已經通過初審符合加州 歷史遺跡註冊的標準，但仍須通過9月14日巴洛阿圖「歷史資源委員會」（Historic Resources Board) 的聽證。

而下月5日，巴洛阿圖市議會將討論市府和目前擁有廠房的Sobrato之間的開發協議。如果通過，40%的廠房會被拆除，用來興建74幢聯排屋。剩餘的廠房會被重新裝修用作商業用途。

霍茲枚和侯爾曼所擔心的是，一旦市議會通過開發協議，40%的廠房被拆除後，罐頭工廠舊廠房就不再符合歷史遺跡名錄的標準了。所以他們希望有更多人能參加9月5日的市議會會議，或者寫信給議會，表達自己希望保留罐頭工廠舊廠房作為歷史遺跡的意見。

巴洛阿圖市歷史博物館董事楊慧萍（Monica Yeung Arima) 說：「亞裔 美國人的歷史並沒有被很好的記錄，也沒有被很好地教給我們的下一代，甚至長期以來都沒有列入課程大綱。而仇視亞裔犯罪的抬頭更提醒了我們歷史教育的重要性。」