我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人金山灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

吳磊同班同學 女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 恐被封殺

金山警局逮21歲女毒販 繳獲3.5磅毒品1把上膛槍枝

記者劉先進／舊金山報導
舊金山警局下轄的毒品市場機構協調中心 (DMACC) ，在田德隆區域逮捕涉嫌販毒的21歲屋崙女子蒙卡達，起出各式毒品和一把上膛的手槍。（警局供圖）
舊金山警局下轄的毒品市場機構協調中心 (DMACC) ，在田德隆區域逮捕涉嫌販毒的21歲屋崙女子蒙卡達，起出各式毒品和一把上膛的手槍。（警局供圖）

舊金山警局本周表示，其下轄的毒品市場機構協調中心( DMA C C ) ，在田德隆區域逮捕了21歲的屋崙女子蒙卡達（JuleisyMoncada）。她有販毒嫌疑。警方隨即搜索她的住處，繳獲大約3.5磅的毒品和一把上膛的槍枝。毒品種類頗多，包括芬太尼、冰毒、海洛因等。

警方表示，在一個多月的時間裡，被指派到緝毒組的舊金山警官，開始調查一名涉嫌在田德隆區域販賣毒品的毒販。警官們找到可能的理由，獲得了對嫌疑人兩處住所和車輛的授權搜查令。

8月22日下午2時40分，緝毒組警官在Russ街100號街區發現了嫌疑人，確認她是21歲的屋崙女子蒙卡達。在長達一個月的調查過程中，警方發現蒙卡達有販賣毒品的嫌疑，於是將其逮捕。在逮捕過程中，蒙卡達和她兩歲的孩子在一起，警官從她身上發現並繳獲了疑似毒品。警官將其車輛拖走以作進一步調查。在蒙卡達的允許下，她的孩子被交由親戚監護。

緝毒組警官、田德隆警官和緝毒部門(DEA)警官，前往蒙卡達位於屋崙第78大道2500號街區和Edes大道9600號街區的住所，並送達了搜查令。在搜查過程中，警官發現了一把上膛的槍枝，以及疑似芬太尼、冰毒（甲基苯丙胺）、基岩可卡因、海洛因、羥考酮（Oxycodone）和安乃近（Xanax）。警官還找到並查獲了與用於銷售毒品相符的證據。

警官將蒙卡達送往舊金山縣監獄，她因以下罪名被收監：持有受管制物質用於銷售（芬太尼）、持有甲基苯丙胺用於銷售、持有基本可卡因用於銷售、持有海洛因用於銷售、維持使用/銷售麻醉品的場所、運輸受管制物質以及危害兒童。

警方表示，雖然已實施逮捕，但這仍是一項開放和積極的調查。任何知情者可致電警局415-575-4444，或發送短信至TIP411，並在短信中以舊金山市警局開頭。舉報者可保持匿名。

毒品 舊金山 屋崙

上一則

研究：清除雜草、改動土地區畫 可降低山火災損

下一則

2年來首次… 北加州防野火 PG&E主動斷電8400戶

延伸閱讀

金山警局逮1女毒販 繳獲3.5磅毒品

金山警局逮1女毒販 繳獲3.5磅毒品
市政嘉年華 帶動舊金山市中心復甦

市政嘉年華 帶動舊金山市中心復甦
舊金山夏日嘉年華登場 連辦4天 首日千人捧場 布里德到場與民同樂

舊金山夏日嘉年華登場 連辦4天 首日千人捧場 布里德到場與民同樂
有毒品、治安危機 田德隆邊緣房屋六折價仍難售

有毒品、治安危機 田德隆邊緣房屋六折價仍難售
金山嚴厲緝毒 獄犯疫後首破千人

金山嚴厲緝毒 獄犯疫後首破千人

熱門新聞

Baekjeong的烤牛舌。（取自Yelp）

人氣韓式烤肉店進軍灣區 有人願排6小時吃它

2023-08-26 02:18
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取自加州高速鐵路管理局網站）

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

2023-08-28 01:28
神秘買家成為蘇拉諾縣最大地主，發出民調詢問居民建構新城市的意願。（Getty Images）

神秘買家購買舊金山灣區大量土地 發起建構新城市民調

2023-08-22 23:50
新冠疫情以來，逃離灣區逐漸成為日常話題。(Getty Images)

搬離灣區 不少人選擇南加落腳

2023-08-29 15:05
屋崙碼頭船隻近幾周來頻頻傳出遭到盜竊，居民和船主形容竊賊為「海盜」。（Getty Images）

無政府？屋崙碼頭「海盜」橫行 僅一名警員執法

2023-08-29 16:08
根據舊金山市府公布的數據，舊金山加班費領得最多的前三名公務員，都是縣警局警員。（Getty Images）

金山副警長6年加班費達220萬元 平均每周工作95小時

2023-08-24 02:18

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出