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搶購Swatch限量表 100多人徹夜在聯合廣場排隊

編譯組／舊金山綜合報導
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）

30日（周三），100多人從午夜開始在舊金山聯合廣場排隊，爭相購買瑞士手表公司斯沃琪（Swatch）的限量版手表。

這款名為「海王星任務」（Mission to Neptune）的金屬藍色手表，是歐米茄（Omega）和斯沃琪（Swatch）品牌合作，推出的生物陶瓷月亮手表系列（Bioceramic MoonSwatch Collection）的11款手表之一，該系列以太陽系為主題，推出了不同顏色的手表。

粉絲表示，雖然海王星藍色手表已經很難買到，但周三的版本卻格外特別——它配備了金色秒針，是今年每個滿月之日發布的名為「月光」（Moonshine）系列的一部分。

該公司表示，這款價值300美元的手表只銷售一天，而且只在八個地點銷售，每個地點銷售的手表數量不同，具體數量不詳。該公司不願透露總共生產了多少塊限量版手表。

粉絲蘇伊科（Bryan Suico）說：「我每次都會來這裡，當商店在上午10時開門時，我已經排了兩個小時的隊。我的每個家庭成員都有一塊不同版本的月光手表，而周三的這塊手表，如果我有幸買到的話，將送給我的兒子。」

雖然有些手表的發布引發了店外的混亂和打鬥，但周三在舊金山，對這家加州唯一發售該手表的商店來說，發售場面卻很平靜。很多人在等待的過程中成為了朋友，或許因為他們有著相同的愛好和品味。

一位顧客說：「自從他們推出Moonshine手表後，我們就一直來這裡。」他補充說，他和他的朋友還擁有該系列的其他手表。輪到他進店時，他滿面笑容地走進店裡，拿出手機記錄下這一經歷。

但排在後面的人已經開始失去鬥志。 Suico說，店裡有人說他們很可能在後面的人進店之前就把藍表賣完了，人們已經開始慢慢離開。但Suico決定，既然已經等了將近三個小時，就試試運氣吧。

「既然已經來了，不如等他們當面跟我說賣完了再走，」他說， 「誰知道呢？」

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