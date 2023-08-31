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加強警民合作 金山「華埠安全夜」9月6日登場

記者李怡／舊金山報導
活躍於華埠保衛小商戶和居民的警員。（記者李怡／攝影）
活躍於華埠保衛小商戶和居民的警員。（記者李怡／攝影）

舊金山市警察局及華埠社區組織聯合舉辦的第九屆「華埠安全夜」（Chinatown Night Out）活動，將於9月6日（星期三）下午4時，在華埠花園角廣場舉行。活動主旨是為了加強警民合作，及教育民眾關注日常安全生活。

警民合作金山「華埠安全夜」將於9月6日舉辦。（受訪者供圖）
警民合作金山「華埠安全夜」將於9月6日舉辦。（受訪者供圖）

華埠安全夜活動起始於2014年，今年活動的規模將進一步擴大，得到包括舊金山警局、地檢長辦公室、華協中心、華埠青年中心、中華總會館、中華總商會等支持和贊助。活動當天还將由中華總商會和華埠社區青年中心發放餐食、糖果等零食小吃。現場有眾多的表演、展覽、社區攤位活動等，均免費對公眾開放。

圖為出席華埠安全夜活動發布會的警民代表們。（記者李怡／攝影）
圖為出席華埠安全夜活動發布會的警民代表們。（記者李怡／攝影）

華埠中央警局代分局長金艾利(音譯，Eric Kim）30日於中華總商會舉辦的記者會上表示：「警局和華埠社區之間保有融洽的關係。舉辦華埠安全夜，將是加強這一關係的好時機。希望通過這次活動，可以增加警民之間更多的信任。如華埠商戶和居民遭受到任何的仇恨犯罪或是盜竊之類的事情，可以及時向我們報告。」

舊金山警局助理局長拉薩（David Lazar）是華埠安全夜活動的創辦人之一。（...
舊金山警局助理局長拉薩（David Lazar）是華埠安全夜活動的創辦人之一。（記者李怡／攝影）

警局助理局長拉薩（David Lazar）是華埠安全夜活動的創辦人之一。他回憶當時情形時表示，全國在慶祝2014年的安全夜時，有超過1萬6000個社區都參與，但華埠社區卻被遺漏，尤其是那些單語種居民、未獲報告犯罪（Underreport Crime）的受害者。随即，他與華埠社區領袖，包括中華總商會、已故僑領白蘭（Rose Pak）等一起，共同創辦了第一屆華埠安全夜活動。他強調，安全夜目的是加強警民關係，並鼓勵民眾主動舉報犯罪：「我們需要市民的幫助，市民也同樣需要我們。」

警局華裔指揮官吳俊偉說：「當犯罪發生時，華埠的居民可以直接拿起手機和警員聯繫，這樣的交流方式是值得珍視的，並且要繼續以這樣的方式保護自己與社區安全。」

警民商討安全夜活動。（記者李怡／攝影）
警民商討安全夜活動。（記者李怡／攝影）

舊金山中華總商會會長黎偉傑表示，希望通過安全夜活動讓公眾關注公共安全，並提高舉報犯罪的意識。「我們鼓勵居民報告任何可疑的事件。因為舉報的案件越多，我們能夠提供的幫助和資源也會更多。」

舊金山警局警員支持華埠安全夜活動。（記者李怡／攝影）
舊金山警局警員支持華埠安全夜活動。（記者李怡／攝影）

中華總會館通事黃國康說：「看到華埠通過不同社區主辦的活動越來越繁榮，感到很高興。希望社區繼續與警局、地檢處等部門合作，讓華埠繼續繁榮。」

華埠青年中心行政主溫靜婷表示，從未見到安全夜宣傳單上有如此多贊助商的商標。這是警局與華埠社區組織共同合作的出色展示。「華埠是一個非常特別的社區。警局部門和我們的小商業主以及居民有非常近的關係。这是其他社區從未有過的現象。」

華埠 舊金山 教育

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