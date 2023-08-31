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勞工節長假出遊 交通官員：避開周五

編譯組／灣區綜合報導
灣區交通官員表示，勞工節長周末假期，灣區交通將面臨極大的挑戰。（美聯社）
灣區交通官員表示，勞工節長周末假期，灣區交通將面臨極大的挑戰。（美聯社）

灣區交通官員30日表示，今年的勞工節長周末假期對於灣區駕駛來說喜憂參半，在本周五和下周一的下午，交通將面臨極大的挑戰。

從周四晚開始，一直持續到周二早些時候，80號州際公路從瓦列霍(Vallejo)到赫拉克勒斯(Hercules)的所有西行車道將關閉，這進一步加劇了長假周末出遊和返程時常見的灣區交通瓶頸。最繁忙的時間可能是周五中午到晚上8時。

據估計，580號州際公路東行穿過屋崙山、101號高速公路南行(從聖荷西到聖貝尼托縣)以及152號高速公路前往蒙特瑞半島將出現擁堵。聖塔羅莎以北的101號高速公路也將行駛緩慢。

公共信息官員馬杜諾(Jessica Madueno) 表示，加州公路巡警將在全州範圍內實施最長的執法時間，並在整個周末增加人力，以保持交通順暢、安全。

去年勞工節周末，加州道路交通事故造成52人死亡，CHP開出5700份超速罰單。

勞工節周末並不是航空旅行的最佳時間，但舊金山國際機場預計每天平均增加約7500名乘客，從8月份正常的每天14萬名乘客增加到14萬7500名。 

灣區捷運BART將於周一按照周日時刻表運行，所有5條線路從上午8點到午夜每半小時一班。屋崙運動家隊在接下來的三個周末都將在體育館與洛杉磯天使隊進行比賽，體育館車站有兩條線路開通，發車間隔為15分鐘。

周六的常規服務將於舊金山市勞工節當天開啟，連接馬連和舊金山的金門交通將於周一提供周末渡輪和巴士服務，加州火車Caltrain也將於周一運行周末時刻表。

大都會交通委員會發言人表示，周一晚上緩解交通噩夢的最佳結果是加州交通局提前开放80號州際公路的。目前，受影響路段的西行車道定於周二凌晨5時重新開放。「人們預計本周末的交通量會減少，這個周末是大學橄欖球賽的第一周，我會坐在電視機前觀看球賽。」

加州 灣區 勞工

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