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大量收購北灣土地 神祕集團擬建1~3座新城市

編譯廖宜怡／綜合報導
在蘇拉諾縣收購大量土地的集團Flannery Associates，派出代表向聯邦眾議員透露新城市計畫細節。（Getty Images）
在蘇拉諾縣收購大量土地的集團Flannery Associates，派出代表向聯邦眾議員透露新城市計畫細節。（Getty Images）

灣區蘇拉諾縣（Solano County）購入大量土地的神祕集團向聯邦眾議員表示，他們計畫在這個以農業為主的縣，建設一座到三座新城市。

代表蘇拉諾縣的聯邦眾議員湯普森（Mike Thompson）已經和蘇拉諾縣目前最大地主的Flannery Associates集團兩名代表會面，初步了解了這個由矽谷多位權力人士組成的集團的開發計畫。

自稱是高盛（Goldman Sachs）前交易員的史拉米克（Jan Sramek）和沙加緬度地區政治顧問阿科斯塔（Andrew Acosta）告訴湯普森，這項計畫之所以保密，是為了讓集團能買到他們需要的土地數量。

Flannery Associates計畫建設一個大型城鎮、兩個中型城鎮，或三個小型城鎮，但尚未做出最後決定。他們表示，他們的目標是建設環保、適合步行、有相對可負擔住房的社區，以解決灣區住房短缺的問題。

這些土地交易創造了一個龐大的房地產投資組合，土地面積總和是舊金山的兩倍。背後財力雄厚的投資人有如一份矽谷名人錄，包括創投家莫里茲（Michael Moritz）、LinkedIn共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）、蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）遺孀羅琳（Laurene Powell Jobs）、蒙洛公園市創投公司「安卓森霍洛維茲」（Andreessen Horowitz）等知名人士和企業。

不過，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，蘇拉諾縣的土地使用政治十分棘手，就算開發案獲得批准，也需要數十年時間才有辦法建成。

Flannery Associates發言人布羅考（Brian Brokaw）29日晚上發出聲明說：「投資人感謝眾議員湯普森與Flannery執行長見面，討論了我們的願景，包括提供高薪工作、可負擔住房、適合步行的社區、清潔能源、永續性基礎建設、開放空間和健康環境。我們的團隊正在和社區密切合作，並會繼續和當地領導人會面，共同為蘇拉諾縣的未來制定願景。」

這項開發案的一個主要障礙是必須確保特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）的安全。史拉米克和阿科斯塔表示，他們還不確定是否會在基地周圍進行建設，但他們會與基地的領導層密切配合，確保不會損壞任何重要的基礎設施。

這項計畫由於保密到家，Flannery Associates在獲得當地社區支持這方面，一開始就處於不利的地位。湯普森說：「因為他們把所有民選官員排除在外，官員未來會對他們所提出的所有建議進行討論和投票。」

此外，Flannery Associates還面臨當地農民的反對。湯普森說：「對於沒有善待農民社區，他們並沒有提供可以令人接受的答案。我聽到一些在當地居住了好幾個世代的農民無法繼續從事農耕，因為他們的土地被這些富裕人士買走了。」

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