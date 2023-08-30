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屋崙審計師報告 認證華促會5項指控 華促會顧問公司：無建設性

記者劉先進／屋崙報導
總部位於聖地亞哥的「美國新城」公司總裁曼德瑞（右）此前參加華促會會議。 （記者劉先進／攝影）
總部位於聖地亞哥的「美國新城」公司總裁曼德瑞（右）此前參加華促會會議。 （記者劉先進／攝影）

屋崙市府審計師魯比（Courtney Ruby）辦公室最近發布對屋崙華促會（OCIC）的調查報告。其中批評，華促會成立過程中給與指導的諮詢公司，總部位於聖地牙哥的「美國新城」（New City America），並未採用常見的互惠區實務，也未遵循非營利組織的最佳實務來指導董事會的組成；而是採取自行任命程式，邀請有興趣的利益相關者參加了2021年9月24日的會議。

美國新城公司總裁曼德瑞（Marco Li Mandri）對本報表示，這份報告沒有建設性。報告只提及證人，沒有提供任何文件證明其觀點。華促會和他本人從未接受審計師的訪問。「他們說了很多關於美國新城公司的事情，卻從來沒有禮貌地問我對此事的看法。他們在報告中也有一些錯誤的地方，我現在正向審計師提交一份答覆。」

報告提及，2021年9月24日，華埠互惠區顧問美國新城舉行了一場會議，讓現場與線上參與者共同成立臨時董事會。美國新城代表在會議上表示，為確保互惠區的迅速實施，並盡快徵收互惠區管理計畫中所列服務所需的財產評估稅，須盡快成立董事會。即使美國新城明確指定董事會的這項有限目的，但由於「非營利法」中並無這類 「臨時」指定，因此該期望不具法律約束力。

曼德瑞說，他在加州幫助組建93個互惠區。其中大約80個區成立時，都會有一個臨時董事會，因為臨時董事會必須立即開展工作，確保資金從城市轉移到新非營利公司。包括他在屋崙參與組建12個互惠區，均採用組建臨時董事會的方法，「審計師辦公室對華促會組建臨時董事會有意見。但從未對之前屋崙其他臨時董事會組建方式提過問題。審計員沒有要求我提供任何資訊。不知道他們怎麼寫報告的？他們沒有問我為什麼，卻對美國新城提出批評。」

曼德瑞說，報告中提及成立互惠區的最佳實踐，並以華盛頓特區和聖地牙哥為例。但他本人是土生土長的聖地牙哥人，幫助制定了聖地牙哥相關規則。加州洛杉磯（35個互惠區）、聖地牙哥、舊金山（17個互惠區）都有互惠區項目監督，「他們絕不會去找審計員要求審查非營利公司。華促會並非屋崙市府分支機構，審計員應該審查公共部門的任何問題。」

聖地牙哥 屋崙 加州

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